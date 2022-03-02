https://sputnik-abkhazia.ru/20220302/lavrov-rossiya-gotova-obsudit-s-ukrainoy-vopros-garantiy-bezopasnosti-1037899149.html

Лавров: Россия готова обсудить с Украиной вопрос гарантий безопасности

Лавров: Россия готова обсудить с Украиной вопрос гарантий безопасности

Делегация России прибыла на переговоры с украинской стороной в том же составе, что и на первую встречу. 02.03.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 2 мар - Sputnik. В ходе второго раунда переговоров с Украиной Россия готова обсуждать гарантии безопасности, заявил глава МИД Сергей Лавров, его цитирует РИА Новости. Глава внешнеполитического ведомства назвал позитивным шагом заявления президента Украины Владимира Зеленского о желании получить гарантии безопасности.При этом Лавров отметил, что российские требования к Украине нельзя квалифицировать как ее капитуляцию, Москва предлагает договариваться.Необходимо определить конкретные виды ударных вооружений, которые никогда не будут развернуты на Украине, это входит в задачи специальной операции, добавил министр.Делегация России в том же составе прибыла на переговоры с украинской стороной в среду вечером. Переговорщиками от России выступают посол РФ Борис Грызлов, замминистра иностранных дел Андрей Руденко, председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий, замминистра обороны Александр Фомин, помощник президента Владимир Мединский.Первые с начала спецоперации переговоры России и Украины прошли в понедельник на территории Белоруссии. По информации из офиса Зеленского, "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины".

https://sputnik-abkhazia.ru/20220302/bolee-tysyachi-deyateley-obrazovaniya-i-kultury-kubani-podderzhali-spetsoperatsiyu-1037897865.html

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