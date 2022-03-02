https://sputnik-abkhazia.ru/20220302/lavrov-rossiya-gotova-obsudit-s-ukrainoy-vopros-garantiy-bezopasnosti-1037899149.html
Лавров: Россия готова обсудить с Украиной вопрос гарантий безопасности
Лавров: Россия готова обсудить с Украиной вопрос гарантий безопасности
Делегация России прибыла на переговоры с украинской стороной в том же составе, что и на первую встречу. 02.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-02T19:58+0300
2022-03-02T19:58+0300
2022-03-02T19:59+0300
россия
украина
в мире
донбасс
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/02/1037899033_0:196:2947:1853_1920x0_80_0_0_bd3d8e35c12988c9ba09f28dc14a8743.jpg
СУХУМ, 2 мар - Sputnik. В ходе второго раунда переговоров с Украиной Россия готова обсуждать гарантии безопасности, заявил глава МИД Сергей Лавров, его цитирует РИА Новости. Глава внешнеполитического ведомства назвал позитивным шагом заявления президента Украины Владимира Зеленского о желании получить гарантии безопасности.При этом Лавров отметил, что российские требования к Украине нельзя квалифицировать как ее капитуляцию, Москва предлагает договариваться.Необходимо определить конкретные виды ударных вооружений, которые никогда не будут развернуты на Украине, это входит в задачи специальной операции, добавил министр.Делегация России в том же составе прибыла на переговоры с украинской стороной в среду вечером. Переговорщиками от России выступают посол РФ Борис Грызлов, замминистра иностранных дел Андрей Руденко, председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий, замминистра обороны Александр Фомин, помощник президента Владимир Мединский.Первые с начала спецоперации переговоры России и Украины прошли в понедельник на территории Белоруссии. По информации из офиса Зеленского, "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины".
https://sputnik-abkhazia.ru/20220302/bolee-tysyachi-deyateley-obrazovaniya-i-kultury-kubani-podderzhali-spetsoperatsiyu-1037897865.html
россия
украина
донбасс
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/02/1037899033_107:0:2838:2048_1920x0_80_0_0_1c0aeb4c59a4f2a679a0ff96befd145d.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, украина, в мире, донбасс, новости
Лавров: Россия готова обсудить с Украиной вопрос гарантий безопасности
19:58 02.03.2022 (обновлено: 19:59 02.03.2022) Подписаться на
Делегация России прибыла на переговоры с украинской стороной в том же составе, что и на первую встречу.
СУХУМ, 2 мар - Sputnik.
В ходе второго раунда переговоров с Украиной Россия готова обсуждать гарантии безопасности, заявил глава МИД Сергей Лавров, его цитирует РИА Новости
.
Глава внешнеполитического ведомства назвал позитивным шагом заявления президента Украины Владимира Зеленского о желании получить гарантии безопасности.
При этом Лавров отметил, что российские требования к Украине нельзя квалифицировать как ее капитуляцию, Москва предлагает договариваться.
Необходимо определить конкретные виды ударных вооружений, которые никогда не будут развернуты на Украине, это входит в задачи специальной операции, добавил министр.
Делегация России в том же составе прибыла на переговоры с украинской стороной в среду вечером. Переговорщиками от России выступают посол РФ Борис Грызлов, замминистра иностранных дел Андрей Руденко, председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий, замминистра обороны Александр Фомин, помощник президента Владимир Мединский.
Первые с начала спецоперации переговоры России и Украины прошли в понедельник на территории Белоруссии. По информации из офиса Зеленского, "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины".