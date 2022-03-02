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Названо число погибших в ходе спецоперации российских и украинских солдат
Названо число погибших в ходе спецоперации российских и украинских солдат
Специальная военная операция по демилитаризации Украины длится почти неделю, за это время российская армия и ВСУ понесли потери. 02.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-02T20:20+0300
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СУХУМ, 2 мар - Sputnik. Потери военнослужащих и националистов Украины с начала спецоперации российских войск составили 2870 человек, Вооруженных сил России - 498, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Он сообщил и о потерях среди российских солдат, участвующих в специальной военной операции, отметив, что ни срочники, ни курсанты в операции не участвуют."498 российских военнослужащих погибли при исполнении воинского долга. Семьям погибших оказывается вся возможная помощь. 1597 наших товарищей получили ранения", - добавил Конашенков.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российской армии группировки ДНР и ЛНР развивают наступление. При этом, об оккупации Украины речи не идет, заявил президент России.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220302/lavrov-rossiya-gotova-obsudit-s-ukrainoy-vopros-garantiy-bezopasnosti-1037899149.html
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Названо число погибших в ходе спецоперации российских и украинских солдат
20:20 02.03.2022 (обновлено: 20:21 02.03.2022) Подписаться на
Специальная военная операция по демилитаризации Украины длится почти неделю, за это время российская армия и ВСУ понесли потери.
СУХУМ, 2 мар - Sputnik.
Потери военнослужащих и националистов Украины с начала спецоперации российских войск составили 2870 человек, Вооруженных сил России - 498, сообщил
официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Среди националистов и военнослужащих силовых структур Украины потери составляют: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными. Только по подтвержденным данным количество пленных военнослужащих силовых ведомств Украины составляет 572 человека", - сказал генерал журналистам.
Он сообщил и о потерях среди российских солдат, участвующих в специальной военной операции, отметив, что ни срочники, ни курсанты в операции не участвуют.
"498 российских военнослужащих погибли при исполнении воинского долга. Семьям погибших оказывается вся возможная помощь. 1597 наших товарищей получили ранения", - добавил Конашенков.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российской армии группировки ДНР и ЛНР развивают наступление. При этом, об оккупации Украины речи не идет, заявил президент России.