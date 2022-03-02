https://sputnik-abkhazia.ru/20220302/otvod-za-oskorblenie-sud-prodolzhil-rassmotrenie-dela-o-troynom-ubiystve-1037898110.html

Отвод за оскорбление: суд продолжил рассмотрение дела о тройном убийстве

Отвод за оскорбление: суд продолжил рассмотрение дела о тройном убийстве

Рассмотрение дела о тройном убийстве на набережной Махаджиров в Сухуме, которое произошло в ноябре 2019 года, продолжилось в здании СГБ Абхазии 1 марта. 02.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-02T19:12+0300

2022-03-02T19:12+0300

2022-03-02T19:12+0300

в абхазии

дело о тройном убийстве на набережной сухума

новости

сухум

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В убийстве криминальных авторитетов Астамура Шамба, Алхаса Авидзба и официантки ресторана "Сан-Ремо" Доминики Акиртава, а также в покушении на убийство Рустама Шамба и Шамиля Авидзба обвиняются Эрик Чкадуа, Беслан Бганба, Аслан Блабба и братья Дато и Демур Ахалая.Всем им вменено совершение умышленного убийства общеопасным способом. Подсудимые в том числе обвиняются в незаконном обороте огнестрельного оружия и умышленном уничтожении чужого имущества.Эрик Чкадуа обвиняется еще и в хищении транспортных средств – автомобилей марки Mercedes-Benz и Lexus GX.Асмат Цвижба, SputnikОтвод за оскорблениеЗаседание было продолжено с допроса свидетеля Валериана Шанава. На прошлом заседании он рассказывал, что его шурин, обвиняемый Беслан Бганба, уверял его в непричастности к убийству. По словам подсудимого, его подставили из-за слухов, что он угрожал убитым Шамба и Авидзба после случая избиения в тюрьме, но эти слухи не соответствуют действительности.В показаниях свидетеля Генпрокуратура увидела противоречия с теми, что были даны им в 2020 году в ходе предварительного следствия. В предварительных показаниях указано, что Бганба рассказал Шанава, что звонил Шамба и Авидзба после того, как был избит по их указанию в тюрьме, и обещал их убить, но затем "остыл" и "не собирался совершать свои угрозы". А его враги использовали эту историю как мотив для совершения убийства и оклеветали его.В суде Шанава заявил, что такого следователю не говорил и добавил, что об этих обстоятельствах на предварительном следствии лично разговаривал с заместителем генерального прокурора Русланом Тыркба, а следователь его об этом вовсе и не спрашивал.На заседании 1 марта Шанава свои слова подтвердил.Представитель Генпрокуратуры Даур Амичба обратил внимание суда, что данные на предварительном следствии показания в части разговора Шанава с Бганба в точности сходятся с протоколами допроса свидетеля в рамках расследования уголовного дела по укрывательству, в котором он обвинялся. В ходе этих допросов, как подтвердил и сам свидетель, Руслан Тыркба в процесс не вмешивался.Однако Шанава подтвердил, что озвученная им версия в суде правдива.После допроса свидетеля адвокат обвиняемых Марина Тания заявила ходатайство об отводе заместителя генпрокурора Руслана Тыркба от рассмотрения дела. По ее мнению, он не может участвовать в разбирательстве, так как "давал публичную оценку по существу рассматриваемого дела"."Со стороны заместителя генпрокурора Тыркба на сегодняшний день идет откровенное давление на свидетелей. Тому свидетельствуют события на судебном заседании 25 февраля. Прокурор Тыркба публично обозвал Шанава дезертиром, после чего началась словесная перепалка, и судебное заседание было прервано. Такие действия имеют место не первый раз. Ранее за аналогичное поведение родственники подсудимых были вынуждены обратиться к генпрокурору, в Парламент и к президенту. Такое поведение со стороны Тыркба создает нервозную обстановку и мешает конструктивному рассмотрению дела по существу", - объяснила она.По мнению Даура Амичба, высказывание Тыркба прозвучало после допроса стороны гособвинения и не имело отношения к рассматриваемому делу, поэтому это не может рассматриваться как публичная оценкаСам Тыркба объяснил, что не считает слово "дезертир" оскорблением.Посовещавшись, суд принял решение не удовлетворить ходатайство адвоката Тания. Решение обжалованию не подлежит.Показания под сомнением?На заседании были зачитаны показания свекрови сестры Эрика Чкадуа Изольды Ахуба. По ее словам, 26 мая 2020 года ее невестка Екатерина Чкадуа пришла к ней домой с братом Эриком. Ахуба была удивлена, так как знала, что он скрывается от следствия и обвиняется в причастности к тройному убийству.Ахуба из родственных соображений и так как была уверена в его невиновности согласилась принять у себя дома Чкадуа. По ее словам, он не выходил из дома и ни с кем особо не общался.29 мая у дома Ахуба собрались сотрудники милиции, Эрик Чкадуа был задержан. В квартире был проведен обыск, найдено оружие и боеприпасы. Ахуба объяснила, что они принадлежали ее брату Мурману Ахуба и хранились у нее более 10 лет.Адвокат потерпевших Инга Габилая отметила, что среди изъятого оружия был найден автомат 2017 года выпуска, и попросила обратить внимание на правдивость показаний свидетеля.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220225/prervannoe-zasedanie-sud-doprosil-novogo-svidetelya-po-troynomu-ubiystvu-v-sukhume-1037783405.html

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дело о тройном убийстве на набережной сухума, новости, сухум