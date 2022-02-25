https://sputnik-abkhazia.ru/20220225/prervannoe-zasedanie-sud-doprosil-novogo-svidetelya-po-troynomu-ubiystvu-v-sukhume-1037783405.html

Прерванное заседание: суд допросил нового свидетеля по тройному убийству в Сухуме

Прерванное заседание: суд допросил нового свидетеля по тройному убийству в Сухуме

Рассмотрение дела о тройном убийстве на набережной Махаджиров в Сухуме, которое произошло в ноябре 2019 года, продолжилось в здании СГБ Абхазии 25 февраля. 25.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-25T18:45+0300

2022-02-25T18:45+0300

2022-02-25T18:47+0300

сухумский городской суд

в абхазии

стрельба на набережной сухума

дело о тройном убийстве на набережной сухума

абхазия

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В убийстве криминальных авторитетов Астамура Шамба, Алхаса Авидзба и официантки ресторана "Сан-Ремо" Доминики Акиртава, а также в покушении на убийство Рустама Шамба и Шамиля Авидзба обвиняются Эрик Чкадуа, Беслан Бганба, Аслан Блабба и братья Дато и Демур Ахалая.Всем им вменено совершение умышленного убийства общеопасным способом. Подсудимые в том числе обвиняются в незаконном обороте огнестрельного оружия и умышленном уничтожении чужого имущества.Эрик Чкадуа обвиняется еще и в хищении транспортных средств – автомобилей марки Mercedes-Benz и Lexus GX.Асмат Цвижба, SputnikНеожиданный визитЕще одним свидетелем обвинения стал Валериан Шанава, зять обвиняемого Беслана Бганба. С сестрой Бганба свидетель в разводе с 2008 года.Он рассказал, что, предположительно, в декабре 2019 года Бганба неожиданно пришел во двор его дома в селе Гуп. Шанава отметил, что удивился, так как до него доходили слухи о том, что его подозревают в причастности к тройному убийству и о том, что его ранили.Шанава осмотрел Бганба и не обнаружил никаких ран. По словам свидетеля, с собой у обвиняемого был автомат, он попросился в гости к Шанава. В свой дом свидетель Бганба не пустил и сказал ему поселиться в небольшом доме неподалеку, который принадлежал его родственнику.Также Бганба просил родственника найти представителей фамилий Шамба и Авидзба, чтобы они осмотрели его и удостоверились, что на теле нет свежих ран. Шанава убедил родственника этого не делать, так как, по его мнению, родственники убитых были еще "горячие". Бганба же считал, что спустя время общение с родственниками убитых уже будет бесполезным, так как они примут старые шрамы на его теле за доказательство.После задержания Бганба Шанава был осужден на три года условно за незаконное хранение оружия и укрывательство в рамках уголовного дела по тройному убийству на набережной.ПротиворечияВ показаниях свидетеля Генпрокуратура увидела противоречия с теми, что были даны им в 2020 году в ходе предварительного следствия.В них он рассказывает, что не общался с Бганба около 12 лет, так как поссорился с ним по причине развода с женой. Когда он увидел бывшего шурина во дворе своего дома, удивился.В суде Шанава заявил, что такого следователю не говорил."Если бы Мына (прозвище Беслана Бганба - ред.) позвонил таким людям, в тот же день его убили бы. Скажите правду", – сказал он и добавил, что об этих обстоятельствах на предварительном следствии лично разговаривал с заместителем генерального прокурора Русланом Тыркба, а следователь его об этом вовсе и не спрашивал.После этих слов в зале суда между присутствующими завязался спор, судья объявила перерыв. Однако после перерыва свидетель в зал не вернулся. Было решено прервать заседание и продолжить его во вторник, 1 марта.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220223/pokazaniya-rodnykh-verkhovnyy-sud-prodolzhil-rassmotrenie-troynogo-ubiystva-1037733260.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220215/verkhovnyy-sud-doprosil-novykh-svideteley-po-delu-o-troynom-ubiystve-1037602197.html

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сухумский городской суд, стрельба на набережной сухума, дело о тройном убийстве на набережной сухума, абхазия