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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 3 марта

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 3 марта

Территория Черноморского побережья Абхазии в четверг по-прежнему будет находиться под влиянием атмосферного фронта, южного циклона и перепадов атмосферного... 02.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-02T16:10+0300

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СУХУМ, 2 мар – Sputnik. В четверг, 3 марта, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь, переходящий в ливневый, местами в предгорных и горных районах дождь с мокрым снегом, в горах – снег, туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, в порывах от 9 до 14 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +4°С до +9°С, днем от+6 до +11°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды, умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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погода в абхазии, новости, климат, весна, абхазия