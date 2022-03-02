https://sputnik-abkhazia.ru/20220302/rossiyskaya-armiya-vzyala-pod-polnyy-kontrol-kherson-1037885507.html

Российская армия взяла под полный контроль Херсон

Российская армия взяла под полный контроль Херсон

Вооруженные силы России не наносят ударов по городам Украины, высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура, гражданскому населению ничто... 02.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-02T10:51+0300

2022-03-02T10:51+0300

2022-03-02T11:33+0300

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СУХУМ, 2 мар – Sputnik. Армия России взяла под полный контроль украинский город Херсон, заявил журналистам официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими подразделениями Вооруженных сил взят под полный контроль областной центр Херсон", – сказал он.По словам Конешенкова, гражданская инфраструктура, объекты жизнеобеспечения населения и городской транспорт работают в повседневном режиме. Люди не испытывают недостатков в продовольствии и товарах первой необходимости.При этом продолжаются переговоры между российским командованием, администрацией города и области по поддержанию функционирования объектов социальной инфраструктуры, обеспечению правопорядка и безопасности населения.В ходе спецоперации России по денацификации Украины, начатой 24 февраля, наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, а группировки на юге и востоке страны отрезали украинскую армию от Азовского моря и блокировали Мариуполь.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220302/mariupol-blokirovan-zayavili-v-dnr-1037883484.html

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россия, украина, донбасс, новости, министерство обороны рф