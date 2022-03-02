https://sputnik-abkhazia.ru/20220302/servisy-google-ogranichili-pokaz-materialov-ot-mia-rossiya-segodnya-1037892583.html
Сервисы Googlе ограничили показ материалов от МИА "Россия сегодня"
Сервисы Googlе ограничили показ материалов от МИА "Россия сегодня"
С началом спецоперации по защите Донбасса западные страны и компании вводят санкции и ограничения для России. 02.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-02T15:01+0300
2022-03-02T15:01+0300
2022-03-02T15:26+0300
россия
санкции
новости
сми
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/06/18/1032690944_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_e67ec836d52f6656bf652f5e3440d565.jpg
СУХУМ, 2 мар – Sputnik. Сервисы Googlе Discover и Google News ограничили показы материалов всех ресурсов МИА "Россия сегодня", медиагруппа выступила с заявлением, назвав такие шаги цензурой, сообщает РИА Новости. "Google Discover и Google News ограничили показы материалов всех ресурсов агентства. Мы считаем, что искусственная блокировка наших материалов в основных каналах Google по распространению новостей – это скрытая цензура и манипулирование информационной повесткой", – говорится в заявлении.Ранее Google и Meta приостановили монетизацию на своих платформах российским государственным СМИ, включая РИА Новости."Россия сегодня" – международная медиагруппа, работает для оперативного и взвешенного освещением событий в мире, информируя аудиторию о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представлена целым рядом информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Мы можете следить за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы – "Зубовский, 4".
https://sputnik-abkhazia.ru/20220227/google-i-meta-zapretili-rossiyskim-smi-razmeschat-reklamu-na-svoikh-resursakh-1037809838.html
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/06/18/1032690944_257:0:2988:2048_1920x0_80_0_0_9c56a9b53085a781cce3594d1c5dcfe3.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, санкции, новости, сми
Сервисы Googlе ограничили показ материалов от МИА "Россия сегодня"
15:01 02.03.2022 (обновлено: 15:26 02.03.2022) Подписаться на
С началом спецоперации по защите Донбасса западные страны и компании вводят санкции и ограничения для России.
СУХУМ, 2 мар – Sputnik.
Сервисы Googlе Discover и Google News ограничили показы материалов всех ресурсов МИА "Россия сегодня", медиагруппа выступила с заявлением, назвав такие шаги цензурой, сообщает РИА Новости
.
"Google Discover и Google News ограничили показы материалов всех ресурсов агентства. Мы считаем, что искусственная блокировка наших материалов в основных каналах Google по распространению новостей – это скрытая цензура и манипулирование информационной повесткой", – говорится в заявлении.
Ранее Google и Meta приостановили монетизацию на своих платформах российским государственным СМИ, включая РИА Новости.
"Россия сегодня" – международная медиагруппа, работает для оперативного и взвешенного освещением событий в мире, информируя аудиторию о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представлена целым рядом информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК.
Мы можете следить за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы – "Зубовский, 4"
.