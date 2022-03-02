https://sputnik-abkhazia.ru/20220302/servisy-google-ogranichili-pokaz-materialov-ot-mia-rossiya-segodnya-1037892583.html

Сервисы Googlе ограничили показ материалов от МИА "Россия сегодня"

Сервисы Googlе ограничили показ материалов от МИА "Россия сегодня"

С началом спецоперации по защите Донбасса западные страны и компании вводят санкции и ограничения для России. 02.03.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 2 мар – Sputnik. Сервисы Googlе Discover и Google News ограничили показы материалов всех ресурсов МИА "Россия сегодня", медиагруппа выступила с заявлением, назвав такие шаги цензурой, сообщает РИА Новости. "Google Discover и Google News ограничили показы материалов всех ресурсов агентства. Мы считаем, что искусственная блокировка наших материалов в основных каналах Google по распространению новостей – это скрытая цензура и манипулирование информационной повесткой", – говорится в заявлении.Ранее Google и Meta приостановили монетизацию на своих платформах российским государственным СМИ, включая РИА Новости."Россия сегодня" – международная медиагруппа, работает для оперативного и взвешенного освещением событий в мире, информируя аудиторию о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представлена целым рядом информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Мы можете следить за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы – "Зубовский, 4".

https://sputnik-abkhazia.ru/20220227/google-i-meta-zapretili-rossiyskim-smi-razmeschat-reklamu-na-svoikh-resursakh-1037809838.html

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