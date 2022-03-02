https://sputnik-abkhazia.ru/20220302/snezhnaya-lavina-soshla-v-rayone-auadkhary-i-nakryla-neskolko-pastushikh-domov-1037887233.html

Снежная лавина сошла в районе Ауадхары и накрыла несколько пастушьих домов

Снежная лавина сошла в районе Ауадхары и накрыла несколько пастушьих домов

Крупная лавина сошла вблизи устья реки Лашупсе на территории Рицинского национального реликтового парка примерно около двух недель назад. 02.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-02T12:30+0300

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СУХУМ, 2 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Снежная лавина сошла в районе Ауадхары, накрыв несколько пастушьих домов, сообщил директор Национального рицинского реликтового парка Адамур Багателия.Багателия уточнил, что лавина сошла примерно в середине февраля. Он не исключает, что стихия могла не просто накрыть строения, а снести их. Владельцы объектов пока не обращались в дирекцию парка и, скорее всего, они еще не были на месте, так как попасть туда из-за большого снега пока невозможно.Директор парка также рассказал, что за последние недели по дороге к озеру Рица также сошло несколько небольших лавин, но их удалось быстро расчистить. Путь к озеру свободен, и туда сейчас может добраться любой транспорт.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220210/rekordnoe-chislo-lavinoopasnykh-uchastkov-obrazovalos-v-ritsinskom-parke-zimoy-1037519216.html

рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

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новости, зима, климат, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)