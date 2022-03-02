https://sputnik-abkhazia.ru/20220302/snezhnaya-lavina-soshla-v-rayone-auadkhary-i-nakryla-neskolko-pastushikh-domov-1037887233.html
Снежная лавина сошла в районе Ауадхары и накрыла несколько пастушьих домов
Снежная лавина сошла в районе Ауадхары и накрыла несколько пастушьих домов
Крупная лавина сошла вблизи устья реки Лашупсе на территории Рицинского национального реликтового парка примерно около двух недель назад. 02.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-02T12:30+0300
2022-03-02T12:30+0300
2022-03-02T13:55+0300
в абхазии
новости
зима
климат
рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/15/1036859825_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5f35575ab4e0c0eeae2aca7f55947a4b.jpg
СУХУМ, 2 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Снежная лавина сошла в районе Ауадхары, накрыв несколько пастушьих домов, сообщил директор Национального рицинского реликтового парка Адамур Багателия.Багателия уточнил, что лавина сошла примерно в середине февраля. Он не исключает, что стихия могла не просто накрыть строения, а снести их. Владельцы объектов пока не обращались в дирекцию парка и, скорее всего, они еще не были на месте, так как попасть туда из-за большого снега пока невозможно.Директор парка также рассказал, что за последние недели по дороге к озеру Рица также сошло несколько небольших лавин, но их удалось быстро расчистить. Путь к озеру свободен, и туда сейчас может добраться любой транспорт.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220210/rekordnoe-chislo-lavinoopasnykh-uchastkov-obrazovalos-v-ritsinskom-parke-zimoy-1037519216.html
рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/15/1036859825_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1461714525b5efcf84899781c759a532.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, зима, климат, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)
Снежная лавина сошла в районе Ауадхары и накрыла несколько пастушьих домов
12:30 02.03.2022 (обновлено: 13:55 02.03.2022) Подписаться на
Крупная лавина сошла вблизи устья реки Лашупсе на территории Рицинского национального реликтового парка примерно около двух недель назад.
СУХУМ, 2 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Снежная лавина сошла в районе Ауадхары, накрыв несколько пастушьих домов, сообщил директор Национального рицинского реликтового парка Адамур Багателия.
"Да, лавина сошла, но не на территории пансионата "Ауадхара" - вблизи устья реки Лашупсе. Судя по всему, пострадали два частных пастушьих дома. Покров снега большой, и определить реальные последствия пока не представляется возможным, но лавина была серьезная, – отметил он.
Багателия уточнил, что лавина сошла примерно в середине февраля. Он не исключает, что стихия могла не просто накрыть строения, а снести их. Владельцы объектов пока не обращались в дирекцию парка и, скорее всего, они еще не были на месте, так как попасть туда из-за большого снега пока невозможно.
Директор парка также рассказал, что за последние недели по дороге к озеру Рица также сошло несколько небольших лавин, но их удалось быстро расчистить. Путь к озеру свободен, и туда сейчас может добраться любой транспорт.