https://sputnik-abkhazia.ru/20220302/spravedlivym-vozmezdiem-nazval-mid-abkhazii-spetsoperatsiyu-rossii-1037900275.html

"Справедливым возмездием" назвал МИД Абхазии спецоперацию России

"Справедливым возмездием" назвал МИД Абхазии спецоперацию России

Специальная военная операция России по демилитаризации Украины длится почти неделю, отряды ДНР и ЛНР при огневой поддержке российской армии наступют по трем... 02.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-02T22:35+0300

2022-03-02T22:35+0300

2022-03-02T22:35+0300

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СУХУМ, 2 мар – Sputnik. Международное сообщество на протяжении восьми лет игнорировало преступления киевского режима на Донбассе, спецоперация России – это справедливое возмездие, которого ждали и приветствуют многие граждане Украины. С таким заявлением выступил МИД Абхазии."Мы поддерживаем стремление президента России защитить мирное население, найти и покарать преступников, провести демилитаризацию и денацификацию Украины", - говорится в тексте заявления внешнеполитического ведомства.Официальный Сухум напомнил, что действия Вооруженных сил России в рамках спецоперации носят исключительно точечный характер, нацелены на поражение лишь объектов военной инфраструктуры, "в отличие от действий украинской стороны".В дипведомстве отметили, что необходимо поддержать справедливые устремления России по защите мирного населения ДНР, ЛНР, в условиях, когда коллективный Запад пытается массово насаждать тезис "мне стыдно, что я русский"."В этой усложняющейся международной обстановке Абхазия не изменила принципам братства и дружбы с Россией. Согласно решению президента Абхазии, наша страна признала суверенитет ДНР и ЛНР. Выстраиваем уважительные и равноправные отношения с новыми Республиками", - подчеркнули в МИД.В ведомстве выразили уверенность в успешном завершении спецоперации на Украине и скорейшем восстановлении справедливости и законности в этой стране.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля в ответ на просьбу донбасскаих республик о помощи, чтобы защитить людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны украинских властей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220228/siriya-podderzhala-operatsiyu-rossii-na-ukraine-1037834556.html

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