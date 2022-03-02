https://sputnik-abkhazia.ru/20220302/zavershilas-registratsiya-kandidatov-v-deputaty-parlamenta-1037897202.html

Завершилась регистрация кандидатов в депутаты Парламента

Завершилась регистрация кандидатов в депутаты Парламента

Выборы в Народное Собрание Абхазии состоятся 12 марта, голосование пройдет на 35 избирательных округах. 02.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-02T18:25+0300

2022-03-02T18:25+0300

2022-03-02T18:25+0300

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СУХУМ, 2 мар – Sputnik. Согласно календарному плану подготовки и проведения выборов депутатов Народного Собрания, Центральная избирательная комиссия Абхазии завершила регистрацию кандидатов в депутаты, сообщили Sputnik в ЦИК республики.В округах 5, 10 и 14 пройдут безальтернативные выборы: представлено по одному кандидату в депутаты Парламента.На кандидатское место изначально претендовали 133 человека, однако, как отметили в ЦИК, девять человек не подали заявление о согласии баллотироваться и другие необходимые для регистрации документы. Регистрация одного кандидата по Дурипшскому округу была аннулирована. Выборы в Народное Собрание Абхазии, по результатам которых будут избраны 35 депутатов, пройдут в субботу 12 марта. Депутатом Парламента Абхазии может стать гражданин, достигший 25 лет и обладающий избирательным правом.В Народное Собрание не могут быть избраны люди с непогашенной судимостью, больные алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, с хроническими и затяжными психическими расстройствами. Отдать свой голос за выбранного кандидата может любой гражданин Абхазии, достигший ко дню голосования 18 лет.Избранными считаются кандидаты, получившие на выборах больше половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Если в выборах приняло участие менее 25% избирателей, внесенных в списки, то выборы считаются несостоявшимися.Если по избирательному округу баллотировалось более двух кандидатов и ни один из них не был избран, окружная избирательная комиссия принимает решение о проведении в округе повторного голосования по двум кандидатам, получившим наибольшее количество голосов. Повторное голосование проводится не позднее чем в двухнедельный срок.На повторном голосовании избранным считается кандидат, получивший больше голосов, вне зависимости от того, сколько избирателей приняло участие в голосовании.Центральная избирательная комиссия должна зарегистрировать избранных депутатов не позднее семи дней со дня голосования.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220217/vybory-v-parlament-tsik-abkhazii-rasskazal-o-podgotovke-k-golosovaniyu-1037632962.html

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