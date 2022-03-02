https://sputnik-abkhazia.ru/20220302/zavershilas-registratsiya-kandidatov-v-deputaty-parlamenta-1037897202.html
Завершилась регистрация кандидатов в депутаты Парламента
Завершилась регистрация кандидатов в депутаты Парламента
Выборы в Народное Собрание Абхазии состоятся 12 марта, голосование пройдет на 35 избирательных округах. 02.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-02T18:25+0300
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СУХУМ, 2 мар – Sputnik. Согласно календарному плану подготовки и проведения выборов депутатов Народного Собрания, Центральная избирательная комиссия Абхазии завершила регистрацию кандидатов в депутаты, сообщили Sputnik в ЦИК республики.В округах 5, 10 и 14 пройдут безальтернативные выборы: представлено по одному кандидату в депутаты Парламента.На кандидатское место изначально претендовали 133 человека, однако, как отметили в ЦИК, девять человек не подали заявление о согласии баллотироваться и другие необходимые для регистрации документы. Регистрация одного кандидата по Дурипшскому округу была аннулирована. Выборы в Народное Собрание Абхазии, по результатам которых будут избраны 35 депутатов, пройдут в субботу 12 марта. Депутатом Парламента Абхазии может стать гражданин, достигший 25 лет и обладающий избирательным правом.В Народное Собрание не могут быть избраны люди с непогашенной судимостью, больные алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, с хроническими и затяжными психическими расстройствами. Отдать свой голос за выбранного кандидата может любой гражданин Абхазии, достигший ко дню голосования 18 лет.Избранными считаются кандидаты, получившие на выборах больше половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Если в выборах приняло участие менее 25% избирателей, внесенных в списки, то выборы считаются несостоявшимися.Если по избирательному округу баллотировалось более двух кандидатов и ни один из них не был избран, окружная избирательная комиссия принимает решение о проведении в округе повторного голосования по двум кандидатам, получившим наибольшее количество голосов. Повторное голосование проводится не позднее чем в двухнедельный срок.На повторном голосовании избранным считается кандидат, получивший больше голосов, вне зависимости от того, сколько избирателей приняло участие в голосовании.Центральная избирательная комиссия должна зарегистрировать избранных депутатов не позднее семи дней со дня голосования.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220217/vybory-v-parlament-tsik-abkhazii-rasskazal-o-podgotovke-k-golosovaniyu-1037632962.html
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цик абхазии, новости, выборы, парламент абхазии, народное собрание абхазии
Завершилась регистрация кандидатов в депутаты Парламента
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Выборы в Народное Собрание Абхазии состоятся 12 марта, голосование пройдет на 35 избирательных округах.
СУХУМ, 2 мар – Sputnik. Согласно календарному плану подготовки и проведения выборов депутатов Народного Собрания, Центральная избирательная комиссия Абхазии завершила регистрацию кандидатов в депутаты, сообщили Sputnik в ЦИК республики.
Всего с 10 февраля ЦИК зарегистрировал 123 кандидата, из них 107 мужчин и 16 женщин. В среднем, на одно депутатское кресло претендует три человека. Самому молодому претенденту 25 лет, самому старшему - 75.
В округах 5, 10 и 14 пройдут безальтернативные выборы: представлено по одному кандидату в депутаты Парламента.
На кандидатское место изначально претендовали 133 человека, однако, как отметили в ЦИК, девять человек не подали заявление о согласии баллотироваться и другие необходимые для регистрации документы. Регистрация одного кандидата по Дурипшскому округу была аннулирована.
Выборы в Народное Собрание Абхазии, по результатам которых будут избраны 35 депутатов, пройдут в субботу 12 марта. Депутатом Парламента Абхазии может стать гражданин, достигший 25 лет и обладающий избирательным правом.
В Народное Собрание не могут быть избраны люди с непогашенной судимостью, больные алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, с хроническими и затяжными психическими расстройствами. Отдать свой голос за выбранного кандидата может любой гражданин Абхазии, достигший ко дню голосования 18 лет.
Избранными считаются кандидаты, получившие на выборах больше половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Если в выборах приняло участие менее 25% избирателей, внесенных в списки, то выборы считаются несостоявшимися.
Если по избирательному округу баллотировалось более двух кандидатов и ни один из них не был избран, окружная избирательная комиссия принимает решение о проведении в округе повторного голосования по двум кандидатам, получившим наибольшее количество голосов. Повторное голосование проводится не позднее чем в двухнедельный срок.
На повторном голосовании избранным считается кандидат, получивший больше голосов, вне зависимости от того, сколько избирателей приняло участие в голосовании.
Центральная избирательная комиссия должна зарегистрировать избранных депутатов не позднее семи дней со дня голосования.