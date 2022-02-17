https://sputnik-abkhazia.ru/20220217/vybory-v-parlament-tsik-abkhazii-rasskazal-o-podgotovke-k-golosovaniyu-1037632962.html

ЦИК Абхазии рассказал о подготовке к проведению выборов в Парламент

ЦИК Абхазии рассказал о подготовке к проведению выборов в Парламент

В Общественной палате Абхазии в четверг, 17 февраля, состоялась встреча с представителями Центральной избирательной комиссии, которые рассказали о подготовке к... 17.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-17T16:25+0300

2022-02-17T16:25+0300

2022-02-17T16:50+0300

цик абхазии

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Выборы в Народное Собрание - Парламент пройдут 12 марта. Как идет подготовкаВ начале встречи руководитель Центральной избирательной комиссии Абхазии Дмитрий Маршан рассказал о том, как проходит работа по подготовке к предстоящим выборам в Парламент республики и какие документы должны представить претенденты, чтобы стать кандидатами."В Конституционном законе о выборах четко указано, что сперва регистрируется инициативная группа или политическая партия, далее предоставляется биография кандидата, затем декларация, которую он должен заполнить. Также должны представить справки из наркологического диспансера, а также из психдиспансера", – подчеркнул глава ЦИК.Сегодня в качестве кандидатов зарегистрировано 109 кандидатов. Что касается справок из МВД с указанием судимости того или иного гражданина, закон не запрещает регистрировать граждан, у которых была судимость, но она погашена, добавил он."Если судимость погашена, мы не имеем права ему отказать в регистрации. Если уголовное дело заведено на конкретного гражданина, пока он судом не осужден и приговор не вступил в силу, мы обязаны принять у него документы. Если он осужден на данный момент, только тогда мы можем ему отказать", – проинформировал Маршан.Помимо того, глава ЦИК заметил, что нет фильтров, которые позволяли бы определять какое образование, какой стаж работы нужно иметь, чтобы стать кандидатом в депутаты."Я думаю, это тоже один из важных моментов. Когда судей избирают в Парламенте, то для городского или районного судьи требуется пять лет стажа как минимум, высшее юридическое образование. К кандидатам в высший орган законодательной власти нет никаких фильтров, где могло бы фиксироваться, что они должны иметь высшее образование и стаж работы. У меня, как у рядового гражданина, есть эти вопросы, будучи на такой ответственной работе, на мне лежит обязанность в будущем предлагать от имени ЦИК изменения", – подчеркнул Дмитрий Маршан.Теледебаты кандидатовГоворя об организации телевизионных дебатов кандидатов в депутаты на Абхазском телевидении, Дмитрий Маршан подчеркнул, что предстояло организовать равный доступ всех кандидатов, разделенных на 35 округов."Мы провели жеребьевку, с 17 февраля вплоть до 11 марта на государственном телевидении будут проходить теледебаты, кроме субботы и воскресенья. Также у нас было обращение к Абхазскому телевидению, чтобы ведущие на дебатах использовали государственный абхазский язык, а для тех, кто не владеет языком, – вести дебаты на русском, так как он по Конституции является рабочим языком. Думаю, что у телезрителей будет возможность обратить внимание на то, как будут парировать кандидаты, обозначать свои вопросы, и сделать свой правильный выбор", – отметил он.Согласно формату телевизионных дебатов, кандидаты в депутаты могут задавать друг другу вопросы, также телезрители будут иметь возможность отправлять свои вопросы. Вопросы от телезрителей будут задаваться в результате жеребьевки, сообщил Маршан.Защититься от COVID-19Член Общественной палаты Руслан Хашиг задал вопрос представителям Центральной избирательной комиссии о том, как будет обеспечиваться безопасность на выборах в условиях пандемии."Оперативный штаб поручал Минздраву разработать нормативы, пожелания, как проводить предвыборные кампании. Какие документы вы получили от Министерства здравоохранения, как нам всем себя вести и какие есть рекомендации?" – поинтересовался Хашиг.Представитель Центральной избирательной комиссии Абхазии Аляс Брандзия сообщил, что в ближайшее время ЦИК объявит о правилах, которым нужно следовать во время проведения выборов в Парламент республики с учетом эпидемиологической обстановки.В ответ на это Руслан Хашиг задал вопрос о том, каковы правила проведения агитации за кандидатов. Брандзия сообщил, что 18 февраля состоится заседание ЦИК, где будет обсуждаться в том числе этот вопрос.Член Общественной палаты Виталий Смыр подчеркнул, что проводить работу нужно в четком соответствии с рекомендациями Минздрава."Мы должны четко знать, как себя вести, это точно прерогатива специалистов, а не рядовых людей или руководителей. Весь город может захотеть утром прийти на участок, вы не можете запретить, ваше дело получить правила и на основании этих правил работать, донести до участковых, до избирателей, до всех", – сказал Смыр.Бюджет выборов и наблюдателиБюджет на проведение выборов депутатов Парламента Абхазии составит 20 миллионов рублей, сказал на встрече в Общественной палате представитель Центральной избирательной комиссии Аляс Брандзия. Основная сумма расходов – стимулирование работников участковых и избирательных комиссий, отметил он. "Каждому члену участковой и окружной комиссии выплачивают по три тысячи рублей", – сказал Брандзия.Кроме того, средства в том числе были направлены на приобретение кабинок для голосования и покупку других необходимых предметов.Центризбирком Абхазии пригласил 30 международных наблюдателей на выборы депутатов Парламента, сообщил глава ЦИК Дмитрий Маршан. Приглашены наблюдатели из России, Приднестровья, Южной Осетии, уточнил Маршан. По информации ЦИК, Парламент республики также направил приглашения в Совет Федерации России и в Государственную Думу.Регистрация кандидатов будет проходить до 2 марта, все необходимые документы нужно представить в ЦИК до 20 февраля. Новый седьмой созыв Парламента будет определять законодательную политику страны на ближайшие пять лет. Отдать свой голос за выбираемого кандидата может любой гражданин республики, достигший ко дню голосования 18 лет. Парламент Абхазии состоит из 35 депутатов.

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цик абхазии