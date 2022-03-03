https://sputnik-abkhazia.ru/20220303/aslan-bzhaniya-navestil-bezhentsev-iz-donbassa-1037904709.html

Аслан Бжания навестил беженцев из Донбасса

Аслан Бжания навестил беженцев из Донбасса

В тургостинице "Айтар" в Сухуме размещены 118 граждан ДНР и ЛНР, эвакуированные из зоны боевых действий на Донбассе. 03.03.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 3 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Президент Абхазии Аслан Бжания в четверг, 3 марта, навестил беженцев из Донбасса, которые временно проживают в столичной гостинице "Айтар".Бжания приветствовал жителей ДНР и ЛНР и сказал, что руководство страны и городская администрация сделают все для того, чтобы люди чувствовали себя в уюте и комфорте, находясь в республике. Беженцы поблагодарили главу государства за оказанный теплый прием и создание всех необходимых условий для жизни.Затем Бжания зашел в помещение, где проходит обучение детей и побывал в столовой, поинтересовался как организовано питание беженцев. Работники сообщили президенту, что организовано полноценное питание.Бжания заявил, что в случае необходимости республика готова принять еще большее количество беженцев. Заместитель главы администрации Сухума Автандил Сурманидзе подчеркнул, что 16 детей начали ходить в школу.Что касается детей детсадовского возраста, есть договоренность с воспитателями, которые готовы приезжать в гостиницу и заниматься с детьми, проинформировал он.Первая группа беженцев из ДНР и ЛНР прибыла в Абхазию 24 февраля, еще одна группа – 2 марта. Всего на сегодняшний день в Абхазии находятся 118 граждан Донбасса, они размещены в сухумской гостинице "Айтар". Эвакуация беженцев в Абхазию проводилась по поручению президента Аслана Бжания. Для организации перевозки людей в Донбасс поехал лично глава МЧС Лев Квициния.Эвакуация гражданского населения донбасских республик была объявлена на фоне обострения ситуации на линии соприкосновения еще до начала спецоперации по демилитаризации Украины. На сегодняшний день людей из ДНР уже не эвакуируют.Ситуация в Донбассе обострилась в феврале, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация коснулась женщин, детей и пожилых людей.В настоящее время российская армия проводит военную спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о защите.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220303/lnr-vzyala-pod-kontrol-esche-sem-naselennykh-punktov-1037902353.html

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