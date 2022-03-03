Аслан Бжания навестил беженцев из Донбасса
11:17 03.03.2022 (обновлено: 11:59 03.03.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Аслан Бжания встретился с беженцами из ДНР и ЛНР в Сухуме
© Sputnik / Томас Тхайцук
В тургостинице "Айтар" в Сухуме размещены 118 граждан ДНР и ЛНР, эвакуированные из зоны боевых действий на Донбассе.
СУХУМ, 3 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Президент Абхазии Аслан Бжания в четверг, 3 марта, навестил беженцев из Донбасса, которые временно проживают в столичной гостинице "Айтар".
Бжания приветствовал жителей ДНР и ЛНР и сказал, что руководство страны и городская администрация сделают все для того, чтобы люди чувствовали себя в уюте и комфорте, находясь в республике. Беженцы поблагодарили главу государства за оказанный теплый прием и создание всех необходимых условий для жизни.
"Мы хотим, чтобы дети надолго запомнили нахождение здесь, а потом часто к нам приезжали, и чтобы мы породнились, чтобы ваши девочки выходили замуж за наших мальчиков и наоборот", – сказал президент, его слова вызвали одобрительную улыбку присутствующих.
Затем Бжания зашел в помещение, где проходит обучение детей и побывал в столовой, поинтересовался как организовано питание беженцев. Работники сообщили президенту, что организовано полноценное питание.
Бжания заявил, что в случае необходимости республика готова принять еще большее количество беженцев.
© Sputnik / Томас Тхайцук Аслан Бжания встретился с беженцами из ДНР и ЛНР в Сухуме
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Аслан Бжания встретился с беженцами из ДНР и ЛНР в Сухуме
© Sputnik / Томас Тхайцук Аслан Бжания встретился с беженцами из ДНР и ЛНР в Сухуме
2/3
© Sputnik / Томас Тхайцук
Аслан Бжания встретился с беженцами из ДНР и ЛНР в Сухуме
© Sputnik / Томас Тхайцук Аслан Бжания встретился с беженцами из ДНР и ЛНР в Сухуме
3/3
© Sputnik / Томас Тхайцук
Аслан Бжания встретился с беженцами из ДНР и ЛНР в Сухуме
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Аслан Бжания встретился с беженцами из ДНР и ЛНР в Сухуме
2/3
© Sputnik / Томас Тхайцук
Аслан Бжания встретился с беженцами из ДНР и ЛНР в Сухуме
3/3
© Sputnik / Томас Тхайцук
Аслан Бжания встретился с беженцами из ДНР и ЛНР в Сухуме
Заместитель главы администрации Сухума Автандил Сурманидзе подчеркнул, что 16 детей начали ходить в школу.
"Мы поговорили с родителями, пока желание ходить в школу изъявили 16 детей, мы их возим в шестую школу, привозим обратно, и никаких проблем нет. Для обучения совсем маленьких детей педагоги приходят сюда (в гостиницу "Айтар" - прим.). Приходит учительница, рисуют, пишут, занимаются, чем можем, развлекаем, в беде их точно не оставим", – говорит Сурманидзе.
Что касается детей детсадовского возраста, есть договоренность с воспитателями, которые готовы приезжать в гостиницу и заниматься с детьми, проинформировал он.
© Sputnik / Томас Тхайцук Аслан Бжания встретился с беженцами из ДНР и ЛНР в Сухуме
Аслан Бжания встретился с беженцами из ДНР и ЛНР в Сухуме
© Sputnik / Томас Тхайцук
Первая группа беженцев из ДНР и ЛНР прибыла в Абхазию 24 февраля, еще одна группа – 2 марта. Всего на сегодняшний день в Абхазии находятся 118 граждан Донбасса, они размещены в сухумской гостинице "Айтар". Эвакуация беженцев в Абхазию проводилась по поручению президента Аслана Бжания. Для организации перевозки людей в Донбасс поехал лично глава МЧС Лев Квициния.
Эвакуация гражданского населения донбасских республик была объявлена на фоне обострения ситуации на линии соприкосновения еще до начала спецоперации по демилитаризации Украины. На сегодняшний день людей из ДНР уже не эвакуируют.
Ситуация в Донбассе обострилась в феврале, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация коснулась женщин, детей и пожилых людей.
В настоящее время российская армия проводит военную спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о защите.