https://sputnik-abkhazia.ru/20220303/lnr-vzyala-pod-kontrol-esche-sem-naselennykh-punktov-1037902353.html

ЛНР взяла под контроль еще семь населенных пунктов

ЛНР взяла под контроль еще семь населенных пунктов

При поддержке российских вооруженных сил группировки ДНР и ЛНР развивают наступление, освобождая населенные пункты от формирований ВСУ. 03.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-03T09:48+0300

2022-03-03T09:48+0300

2022-03-03T10:38+0300

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СУХУМ, 3 мар – Sputnik. Еще семь населенных пунктов, включая Старобельск, перешли под полный контроль ЛНР, сообщила Народная милиция республики в Telegram.Отмечается, что за минувшие сутки украинские военные четыре раза обстреляли четыре населенных пункта с применением крупнокалиберного оружия. В стрельбе получили ранения двое подростков 15 лет.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля с целью защитить людей Донбасса. Для этого, по словам президента РФ Владимира Путина, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220302/narodnaya-militsiya-lnr-osvobodila-40-naselennykh-punktov-s-nachala-spetsoperatsii-1037882963.html

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