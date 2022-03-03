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ЛНР взяла под контроль еще семь населенных пунктов
ЛНР взяла под контроль еще семь населенных пунктов
При поддержке российских вооруженных сил группировки ДНР и ЛНР развивают наступление, освобождая населенные пункты от формирований ВСУ. 03.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-03T09:48+0300
2022-03-03T09:48+0300
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СУХУМ, 3 мар – Sputnik. Еще семь населенных пунктов, включая Старобельск, перешли под полный контроль ЛНР, сообщила Народная милиция республики в Telegram.Отмечается, что за минувшие сутки украинские военные четыре раза обстреляли четыре населенных пункта с применением крупнокалиберного оружия. В стрельбе получили ранения двое подростков 15 лет.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля с целью защитить людей Донбасса. Для этого, по словам президента РФ Владимира Путина, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220302/narodnaya-militsiya-lnr-osvobodila-40-naselennykh-punktov-s-nachala-spetsoperatsii-1037882963.html
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ЛНР взяла под контроль еще семь населенных пунктов
09:48 03.03.2022 (обновлено: 10:38 03.03.2022) Подписаться на
При поддержке российских вооруженных сил группировки ДНР и ЛНР развивают наступление, освобождая населенные пункты от формирований ВСУ.
СУХУМ, 3 мар – Sputnik. Еще семь населенных пунктов, включая Старобельск, перешли под полный контроль ЛНР, сообщила Народная милиция республики в Telegram.
Отмечается, что за минувшие сутки украинские военные четыре раза обстреляли четыре населенных пункта с применением крупнокалиберного оружия. В стрельбе получили ранения двое подростков 15 лет.
"Подразделения Народной милиции продолжают освобождать от вооруженных формирований Украины населенные пункты, под полным контролем ЛНР стали еще семь: Новоайдар, Краснореченская, Епифановка, Степной Яр, Гавриловка, Старобельск, Андреевка", – заявила Народная милиция ЛНР .
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля с целью защитить людей Донбасса. Для этого, по словам президента РФ Владимира Путина, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.