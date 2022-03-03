Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Лавров о спецоперации России и санкционной войне Запада. Прямая трансляция
Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220303/lnr-vzyala-pod-kontrol-esche-sem-naselennykh-punktov-1037902353.html
ЛНР взяла под контроль еще семь населенных пунктов
ЛНР взяла под контроль еще семь населенных пунктов
При поддержке российских вооруженных сил группировки ДНР и ЛНР развивают наступление, освобождая населенные пункты от формирований ВСУ. 03.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-03T09:48+0300
2022-03-03T10:38+0300
военная спецоперация рф в донбассе
лнр
днр
донбасс
украина
россия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/03/1037902319_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_3b61d00eb5c34a97f7f2b8e50c2dbcb1.jpg
СУХУМ, 3 мар – Sputnik. Еще семь населенных пунктов, включая Старобельск, перешли под полный контроль ЛНР, сообщила Народная милиция республики в Telegram.Отмечается, что за минувшие сутки украинские военные четыре раза обстреляли четыре населенных пункта с применением крупнокалиберного оружия. В стрельбе получили ранения двое подростков 15 лет.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля с целью защитить людей Донбасса. Для этого, по словам президента РФ Владимира Путина, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220302/narodnaya-militsiya-lnr-osvobodila-40-naselennykh-punktov-s-nachala-spetsoperatsii-1037882963.html
донбасс
украина
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/03/1037902319_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_57bbca24b383dd2cb916b1b5d14faedf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
лнр, днр, донбасс, украина, россия, новости

ЛНР взяла под контроль еще семь населенных пунктов

09:48 03.03.2022 (обновлено: 10:38 03.03.2022)
© Sputnik / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСитуация в Луганской народной республике
Ситуация в Луганской народной республике - Sputnik Абхазия, 1920, 03.03.2022
© Sputnik / Валерий Мельников
/
Перейти в фотобанк
Подписаться наGoogle news
При поддержке российских вооруженных сил группировки ДНР и ЛНР развивают наступление, освобождая населенные пункты от формирований ВСУ.
СУХУМ, 3 мар – Sputnik. Еще семь населенных пунктов, включая Старобельск, перешли под полный контроль ЛНР, сообщила Народная милиция республики в Telegram.
Отмечается, что за минувшие сутки украинские военные четыре раза обстреляли четыре населенных пункта с применением крупнокалиберного оружия. В стрельбе получили ранения двое подростков 15 лет.

"Подразделения Народной милиции продолжают освобождать от вооруженных формирований Украины населенные пункты, под полным контролем ЛНР стали еще семь: Новоайдар, Краснореченская, Епифановка, Степной Яр, Гавриловка, Старобельск, Андреевка", – заявила Народная милиция ЛНР .

Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля с целью защитить людей Донбасса. Для этого, по словам президента РФ Владимира Путина, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.
Ситуация под Мариуполем - Sputnik Абхазия, 1920, 02.03.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Народная милиция ЛНР освободила 40 населенных пунктов с начала спецоперации
Вчера, 09:48
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0