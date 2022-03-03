https://sputnik-abkhazia.ru/20220303/gosduma-rassmotrit-zakon-o-koordiniruyuschem-gosudarstve-v-odkb-1037907794.html

Госдума рассмотрит закон о "координирующем государстве" в ОДКБ

Госдума рассмотрит закон о "координирующем государстве" в ОДКБ

Впервые миротворческие силы ОДКБ были задействованы в начале 2022 года - на фоне протестов в Казахстане президент республики попросил организацию о помощи в... 03.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-03T12:49+0300

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СУХУМ, 3 мар - Sputnik. Государственная Дума рассмотрит возможность внесения изменений в соглашение Организации Договора о Коллективной Безопасности (ОДКБ) о миротворческой деятельности и включение в него понятия "координирующее государство", сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Системы обеспечения законодательной деятельности. Проект федерального закона подразумевает ратификацию протокола о внесении изменений в Соглашение о миротворческой деятельности ОДКБ от 6 октября 2007 года, подписанный в Душанбе 16 сентября 2021 года. ОДКБ была создана в 1992 году и включает в себя Россию, Казахстан, Киргизию, Белоруссию, Армению и Таджикистан. Организация не является военным блоком, но ставит целью укрепление региональной и международной безопасности, а также коллективную защиту независимости, территориальной целостности и суверенитета стран-членов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220303/zakonoproekt-o-zaschite-rossiyan-ot-nedruzhestvennykh-deystviy-rassmotryat-v-gosdume-1037902134.html

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