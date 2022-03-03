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Лавров о спецоперации России и санкционной войне Запада. Прямая трансляция
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Госдума рассмотрит закон о "координирующем государстве" в ОДКБ
Госдума рассмотрит закон о "координирующем государстве" в ОДКБ
Впервые миротворческие силы ОДКБ были задействованы в начале 2022 года - на фоне протестов в Казахстане президент республики попросил организацию о помощи в... 03.03.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 3 мар - Sputnik. Государственная Дума рассмотрит возможность внесения изменений в соглашение Организации Договора о Коллективной Безопасности (ОДКБ) о миротворческой деятельности и включение в него понятия "координирующее государство", сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Системы обеспечения законодательной деятельности. Проект федерального закона подразумевает ратификацию протокола о внесении изменений в Соглашение о миротворческой деятельности ОДКБ от 6 октября 2007 года, подписанный в Душанбе 16 сентября 2021 года. ОДКБ была создана в 1992 году и включает в себя Россию, Казахстан, Киргизию, Белоруссию, Армению и Таджикистан. Организация не является военным блоком, но ставит целью укрепление региональной и международной безопасности, а также коллективную защиту независимости, территориальной целостности и суверенитета стран-членов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220303/zakonoproekt-o-zaschite-rossiyan-ot-nedruzhestvennykh-deystviy-rassmotryat-v-gosdume-1037902134.html
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Госдума рассмотрит закон о "координирующем государстве" в ОДКБ

12:49 03.03.2022
© Sputnik / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкГосударственная Дума РФ
Государственная Дума РФ - Sputnik Абхазия, 1920, 03.03.2022
© Sputnik / Владимир Федоренко
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Впервые миротворческие силы ОДКБ были задействованы в начале 2022 года - на фоне протестов в Казахстане президент республики попросил организацию о помощи в урегулировании ситуации в стране.
СУХУМ, 3 мар - Sputnik. Государственная Дума рассмотрит возможность внесения изменений в соглашение Организации Договора о Коллективной Безопасности (ОДКБ) о миротворческой деятельности и включение в него понятия "координирующее государство", сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Системы обеспечения законодательной деятельности.

Согласно документу, координирующее государство будет определяться Советом коллективной безопасности ОДКБ для решения организационных вопросов всестороннего обеспечения применения коллективных миротворческих сил в операции ООН по поддержанию мира.

Проект федерального закона подразумевает ратификацию протокола о внесении изменений в Соглашение о миротворческой деятельности ОДКБ от 6 октября 2007 года, подписанный в Душанбе 16 сентября 2021 года.
Госдума РФ. Архивное фото. - Sputnik Абхазия, 1920, 03.03.2022
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ОДКБ была создана в 1992 году и включает в себя Россию, Казахстан, Киргизию, Белоруссию, Армению и Таджикистан. Организация не является военным блоком, но ставит целью укрепление региональной и международной безопасности, а также коллективную защиту независимости, территориальной целостности и суверенитета стран-членов.
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