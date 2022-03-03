https://sputnik-abkhazia.ru/20220303/zakonoproekt-o-zaschite-rossiyan-ot-nedruzhestvennykh-deystviy-rassmotryat-v-gosdume-1037902134.html

Законопроект о защите россиян от недружественных действий рассмотрят в Госдуме

Законопроект о защите россиян от недружественных действий рассмотрят в Госдуме

После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны начали вводить санкции как против России в целом, так и против отдельных ее граждан... 03.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-03T09:32+0300

2022-03-03T09:32+0300

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СУХУМ, 3 мар – Sputnik. На рассмотрение депутатов Государственной Думы внесен проект закона о защите российских граждан в связи с недружественными действиями других стран и международных организаций, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Системы обеспечения законодательной деятельности. В пояснительной записке отмечается, что проект закона разработан для защиты национальных интересов Российской Федерации и подразумевает помощь россиянам, вынужденным из-за обострения внешнеполитической обстановки прекратить обучение в университетах за рубежом. Кроме того, в проекте предлагаются решения по вопросам социальной помощи и обеспечения медикаментами.В соответствии с документом, кабмин получает право на установление размера социальной доплаты к пенсии, кроме того, в течение календарного года могут приниматься дополнительные решения об индексации пенсий по коэффициенту, определяемому кабмином. Также правительство получает право разрешать лицам, имеющим лицензии или иные разрешения с истекшим сроком действия, продолжать работать без переоформления или получения новых разрешительных документов, и определять случаи и условия, когда деятельность, в отношении которой должно быть получено разрешение, может вестись без него. Помимо прочего, документ возлагает на правительство право устанавливать штрафы за неисполнение обязательств по договорам участия в долевом строительстве, устанавливать особенности правового регулирования трудовых отношений с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, устанавливать особенности исчисления и установления величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам, в том числе для определения размера доплаты к пенсии, а также устанавливать особенности исчисления и установления минимального размера оплаты труда.

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