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Законопроект о защите россиян от недружественных действий рассмотрят в Госдуме
Законопроект о защите россиян от недружественных действий рассмотрят в Госдуме
После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны начали вводить санкции как против России в целом, так и против отдельных ее граждан... 03.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-03T09:32+0300
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СУХУМ, 3 мар – Sputnik. На рассмотрение депутатов Государственной Думы внесен проект закона о защите российских граждан в связи с недружественными действиями других стран и международных организаций, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Системы обеспечения законодательной деятельности. В пояснительной записке отмечается, что проект закона разработан для защиты национальных интересов Российской Федерации и подразумевает помощь россиянам, вынужденным из-за обострения внешнеполитической обстановки прекратить обучение в университетах за рубежом. Кроме того, в проекте предлагаются решения по вопросам социальной помощи и обеспечения медикаментами.В соответствии с документом, кабмин получает право на установление размера социальной доплаты к пенсии, кроме того, в течение календарного года могут приниматься дополнительные решения об индексации пенсий по коэффициенту, определяемому кабмином. Также правительство получает право разрешать лицам, имеющим лицензии или иные разрешения с истекшим сроком действия, продолжать работать без переоформления или получения новых разрешительных документов, и определять случаи и условия, когда деятельность, в отношении которой должно быть получено разрешение, может вестись без него. Помимо прочего, документ возлагает на правительство право устанавливать штрафы за неисполнение обязательств по договорам участия в долевом строительстве, устанавливать особенности правового регулирования трудовых отношений с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, устанавливать особенности исчисления и установления величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам, в том числе для определения размера доплаты к пенсии, а также устанавливать особенности исчисления и установления минимального размера оплаты труда.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220228/zamorozka-ili-grabezh-dlya-chego-zapad-blokiruet-rossiyskie-rezervy-1037829134.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220302/kakie-strany-vveli-sanktsii-protiv-rossii-1037890964.html
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Законопроект о защите россиян от недружественных действий рассмотрят в Госдуме
09:32 03.03.2022 (обновлено: 10:40 03.03.2022) Подписаться на
После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны начали вводить санкции как против России в целом, так и против отдельных ее граждан, находящихся за рубежом.
СУХУМ, 3 мар – Sputnik.
На рассмотрение депутатов Государственной Думы внесен проект закона о защите российских граждан в связи с недружественными действиями других стран и международных организаций, сообщает РИА Новости
со ссылкой на портал Системы обеспечения законодательной деятельности.
В пояснительной записке отмечается, что проект закона разработан для защиты национальных интересов Российской Федерации и подразумевает помощь россиянам, вынужденным из-за обострения внешнеполитической обстановки прекратить обучение в университетах за рубежом. Кроме того, в проекте предлагаются решения по вопросам социальной помощи и обеспечения медикаментами.
"Законопроект содержит положения, обеспечивающие повышение уровня социальной защиты граждан Российской Федерации, связанные с особенностями регулирования вопросов содействия занятости населения, обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, оказания социальной помощи и пенсионного обеспечения, а также предусматривает меры, обеспечивающие защиту прав и интересов российских граждан, проходивших обучение за рубежом и вынужденно прекративших его", — добавляется в документе.
В соответствии с документом, кабмин получает право на установление размера социальной доплаты к пенсии, кроме того, в течение календарного года могут приниматься дополнительные решения об индексации пенсий по коэффициенту, определяемому кабмином.
В рамках законопроекта также предполагается, что правительство будет регулировать предельные отпускные цены на медикаменты, включенные в список жизненно необходимых, с учетом изменений курса иностранной валюты.
Также правительство получает право разрешать лицам, имеющим лицензии или иные разрешения с истекшим сроком действия, продолжать работать без переоформления или получения новых разрешительных документов, и определять случаи и условия, когда деятельность, в отношении которой должно быть получено разрешение, может вестись без него.
Помимо прочего, документ возлагает на правительство право устанавливать штрафы за неисполнение обязательств по договорам участия в долевом строительстве, устанавливать особенности правового регулирования трудовых отношений с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, устанавливать особенности исчисления и установления величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам, в том числе для определения размера доплаты к пенсии, а также устанавливать особенности исчисления и установления минимального размера оплаты труда.