https://sputnik-abkhazia.ru/20220303/khishba-prizval-turisticheskoe-soobschestvo-abkhazii-podderzhat-bezhentsev-iz-donbassa-1037914186.html
Хишба призвал туристическое сообщество Абхазии поддержать беженцев из Донбасса
Хишба призвал туристическое сообщество Абхазии поддержать беженцев из Донбасса
Абхазия приняла 118 беженцев из ДНР и ЛНР, вынужденных временно покинуть свои дома из-за обострения ситуации вокруг Украины. 03.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-03T16:25+0300
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СУХУМ, 3 мар - Sputnik. Министр туризма Абхазии Теймураз Хишба призвал туристическое сообщество республики оказать помощь прибывшим и вновь прибывающим беженцам из Луганской и Донецкой Народных республик, сообщает пресс-служба Минтуризма.В четверг, 3 марта, глава Минтуризма встретился с руководителями групп беженцев из ЛНР и ДНР. Хишба передал канцелярские принадлежности, игры и пособия для обучения детей школьного и дошкольного возраста. Эвакуация беженцев из ДНР и ЛНР в Абхазию была организована по поручению президента Аслана Бжания. Первая группа прибыла в Сухум 24 февраля, вторая - 2 марта. Всего их 118 человек, в основном это женщины и дети. Беженцев в пути сопровождали сотрудники МЧС Абхазии, их доставили в республику на экскурсионных автобусах Национальной туристической компании "Турист" и расселили в гостинице "Айтар".Первого марта для эвакуированных с Донбасса была организована экскурсия в Новый Афон. Сегодня их навестил президент Абхазии Аслан Бжания.Эвакуация гражданского населения донбасских республик была объявлена на фоне обострения ситуации на линии соприкосновения еще до начала спецоперации по демилитаризации Украины. Ситуация в Донбассе обострилась в феврале, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация коснулась женщин, детей и пожилых людей.В настоящее время российская армия проводит военную спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о защите.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220303/aslan-bzhaniya-navestil-bezhentsev-iz-donbassa-1037904709.html
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Хишба призвал туристическое сообщество Абхазии поддержать беженцев из Донбасса
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Абхазия приняла 118 беженцев из ДНР и ЛНР, вынужденных временно покинуть свои дома из-за обострения ситуации вокруг Украины.
СУХУМ, 3 мар - Sputnik. Министр туризма Абхазии Теймураз Хишба призвал туристическое сообщество республики оказать помощь прибывшим и вновь прибывающим беженцам из Луганской и Донецкой Народных республик, сообщает пресс-служба Минтуризма.
"В столь тяжелое время для наших друзей обращаюсь ко всему туристическому сообществу Республики Абхазия поддержать и оказать помощь прибывшим и вновь прибывающим беженцам из ЛНР и ДНР!" - говорится в обращении Хишба.
В четверг, 3 марта, глава Минтуризма встретился с руководителями групп беженцев из ЛНР и ДНР. Хишба передал канцелярские принадлежности, игры и пособия для обучения детей школьного и дошкольного возраста.
Эвакуация беженцев из ДНР и ЛНР в Абхазию была организована по поручению президента Аслана Бжания. Первая группа прибыла в Сухум 24 февраля, вторая - 2 марта. Всего их 118 человек, в основном это женщины и дети. Беженцев в пути сопровождали сотрудники МЧС Абхазии, их доставили в республику на экскурсионных автобусах Национальной туристической компании "Турист" и расселили в гостинице "Айтар".
Первого марта для эвакуированных с Донбасса была организована экскурсия в Новый Афон. Сегодня их навестил президент Абхазии Аслан Бжания.
Эвакуация гражданского населения донбасских республик была объявлена на фоне обострения ситуации на линии соприкосновения еще до начала спецоперации по демилитаризации Украины.
Ситуация в Донбассе обострилась в феврале, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация коснулась женщин, детей и пожилых людей.
В настоящее время российская армия проводит военную спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о защите.