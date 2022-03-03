https://sputnik-abkhazia.ru/20220303/khishba-prizval-turisticheskoe-soobschestvo-abkhazii-podderzhat-bezhentsev-iz-donbassa-1037914186.html

Хишба призвал туристическое сообщество Абхазии поддержать беженцев из Донбасса

Хишба призвал туристическое сообщество Абхазии поддержать беженцев из Донбасса

Абхазия приняла 118 беженцев из ДНР и ЛНР, вынужденных временно покинуть свои дома из-за обострения ситуации вокруг Украины. 03.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-03T16:25+0300

2022-03-03T16:25+0300

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СУХУМ, 3 мар - Sputnik. Министр туризма Абхазии Теймураз Хишба призвал туристическое сообщество республики оказать помощь прибывшим и вновь прибывающим беженцам из Луганской и Донецкой Народных республик, сообщает пресс-служба Минтуризма.В четверг, 3 марта, глава Минтуризма встретился с руководителями групп беженцев из ЛНР и ДНР. Хишба передал канцелярские принадлежности, игры и пособия для обучения детей школьного и дошкольного возраста. Эвакуация беженцев из ДНР и ЛНР в Абхазию была организована по поручению президента Аслана Бжания. Первая группа прибыла в Сухум 24 февраля, вторая - 2 марта. Всего их 118 человек, в основном это женщины и дети. Беженцев в пути сопровождали сотрудники МЧС Абхазии, их доставили в республику на экскурсионных автобусах Национальной туристической компании "Турист" и расселили в гостинице "Айтар".Первого марта для эвакуированных с Донбасса была организована экскурсия в Новый Афон. Сегодня их навестил президент Абхазии Аслан Бжания.Эвакуация гражданского населения донбасских республик была объявлена на фоне обострения ситуации на линии соприкосновения еще до начала спецоперации по демилитаризации Украины. Ситуация в Донбассе обострилась в феврале, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация коснулась женщин, детей и пожилых людей.В настоящее время российская армия проводит военную спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о защите.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220303/aslan-bzhaniya-navestil-bezhentsev-iz-donbassa-1037904709.html

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