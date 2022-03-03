https://sputnik-abkhazia.ru/20220303/kursy-dollara-i-evro-obnovili-istoricheskie-maksimumy-k-rublyu-1037905781.html

Курсы доллара и евро обновили исторические максимумы к рублю

Курсы доллара и евро обновили исторические максимумы к рублю

На старте биржевых торгов четверга доллар опускался до 97,27 рубля, евро — до 108,5 рубля. 03.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-03T11:45+0300

2022-03-03T11:45+0300

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СУХУМ, 3 мар - Sputnik. Впервые в истории курс доллара на Московской бирже поднялся выше 116 рублей, евро — выше 124, передает РИА Новости по данным торгов.По состоянию на 11:06 мск американская валюта расчетами "завтра" выросла до 114,02 рубля, европейская — до 120,6 рубля.Новый рекорд доллара — 116,6 рубля, евро — 124,75 рубля. Хотя на старте торгов четверга доллар максимально опускался до 97,27 рубля, евро — до 108,5 рубля.Такая нестабильность вызвана санкциями, которые Запад вводит после признания Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик и начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Под ограничения попал Центробанк, еще семь крупных банков отключают от системы SWIFT.Для стабилизации ситуации ЦБ России повысил ключевую ставку сразу до 20 процентов годовых, а Минфин обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220301/otklyuchenie-bankov-rossii-ot-swift-i-zamorozka-aktivov-tsentrobanka-chto-budet-dalshe-1037878301.html

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