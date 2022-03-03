https://sputnik-abkhazia.ru/20220303/maduro-nazval-deystviya-zapada-prestupleniem-protiv-russkogo-naroda-1037901611.html

Мадуро назвал действия Запада преступлением против русского народа

Мадуро назвал действия Запада преступлением против русского народа

Военная спецоперация России по защите жителей Донбасса длится неделю, за это время российская и украинская делегации провели первый раунд переговоров, их... 03.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-03T09:04+0300

2022-03-03T09:04+0300

2022-03-03T10:43+0300

николас мадуро

украина

россия

донбасс

санкции

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СУХУМ, 3 мар – Sputnik. Действия Запада в отношении России – это преступление против русского народа и экономическая война, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро, пишет РИА Новости со ссылкой на выступление главы государства на телевидении. По словам политика, главная война, которая происходит сейчас в мире, – экономическая, финансовая и торговая. В сложившейся финансовой системе преимущества доллара как валюты находят незаконное неизбирательное применение со стороны США и Европы и используются во вред странам мира, чтобы шантажировать их, добавил Мадуро."Россия – мощная страна, одна из великих держав 21 века. Мы знаем, что основная форма войны североамериканского капитализма – это экономическая война. Использование доллара в финансовых и торговых системах и в экономических войнах нужно прекратить", - подчеркнул президент Венесуэлы.Он высказался и по поводу преследования русских в мире, назвав его проявлением расизма и ксенофобии.Мадуро не оставил без внимания и тот факт, что Запад запретил вещание RT и Sputnik на фоне российской операции по демилитаризации Украины."Осуждаем всю медиа-кампанию (против России - прим. ред). Видели, что они с делали с RT, со Sputnik. И они (США и ЕС - прим. ред), как говорится, защитники свободы слова. Кого они боятся? Если они считают, что они правы, что имеют власть, чего они боятся? Того, что больше американцев и европейцев узнают правду через RT и Sputnik, этого они боятся. Они слабы, потому что знают, что в США и Европе продолжает формироваться критическое общественное мнение", — подчеркнул президент.Россия начала военную операцию на Украине неделю назад, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Отряды ДНР и ЛНР при огневой поддержке российских ВС ведут наступление по трем направлениям, освобождая населенные пункты, уничтожая военную инфраструктуру ВСУ. Запад осудил действия России и ввел жесткие экономические и персональные санкции, ЕС и США закрыли воздушное пространство для российских самолетов.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20220302/zapad-otmenyaet-russkuyu-kulturu-1037882287.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220302/servisy-google-ogranichili-pokaz-materialov-ot-mia-rossiya-segodnya-1037892583.html

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николас мадуро, украина, россия, донбасс, санкции