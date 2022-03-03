https://sputnik-abkhazia.ru/20220303/obschestvennaya-palata-abkhazii-podderzhala-spetsoperatsiyu-po-zaschite-donbassa-1037915680.html
Общественная палата Абхазии поддержала спецоперацию по защите Донбасса
Общественная палата Абхазии поддержала спецоперацию по защите Донбасса
Россия, а следом и Абхазия признали независимость ДНР и ЛНР. Вскоре после этого РФ начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу... 03.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-03T17:36+0300
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СУХУМ, 3 мар - Sputnik. Общественная палата Абхазии поддержала решение президента Аслана Бжания о признании суверенитетов ЛНР и ДНР и спецоперацию России по защите Донбасса, следует из распространенного заявления.В заявлении отмечается, что народы Донбасса на протяжении восьми лет подвергались вооруженной агрессии, а в Абхазии, переживший войну, хорошо знают цену мирной жизни и боль утраты.Кроме того, члены ОП подчеркнули, что присоединяются к оказываемой Абхазией гуманитарной помощи беженцам из ЛНР И ДНР и готовы принять в ней всестороннее участие.Общественная палата отметила проявленную консолидацию общественно-политических сил Абхазии в оценке ситуации вокруг Украины и пожелала украинскому народу скорейшего восстановления мирной жизни и стабильности.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220303/khishba-prizval-turisticheskoe-soobschestvo-abkhazii-podderzhat-bezhentsev-iz-donbassa-1037914186.html
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Общественная палата Абхазии поддержала спецоперацию по защите Донбасса
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Россия, а следом и Абхазия признали независимость ДНР и ЛНР. Вскоре после этого РФ начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. В ходе операции уничтожено более 1600 объектов украинской военной инфраструктуры.
СУХУМ, 3 мар - Sputnik. Общественная палата Абхазии поддержала решение президента Аслана Бжания о признании суверенитетов ЛНР и ДНР и спецоперацию России по защите Донбасса, следует из распространенного заявления.
В заявлении отмечается, что народы Донбасса на протяжении восьми лет подвергались вооруженной агрессии, а в Абхазии, переживший войну, хорошо знают цену мирной жизни и боль утраты.
"Общественная палата выражает морально- политическую поддержку курсу нашего стратегического партнера – Российской Федерации по защите мирного населения от националистических формирований", - заявила Общественная палата.
Кроме того, члены ОП подчеркнули, что присоединяются к оказываемой Абхазией гуманитарной помощи беженцам из ЛНР И ДНР и готовы принять в ней всестороннее участие.
Общественная палата отметила проявленную консолидацию общественно-политических сил Абхазии в оценке ситуации вокруг Украины и пожелала украинскому народу скорейшего восстановления мирной жизни и стабильности.