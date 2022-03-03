https://sputnik-abkhazia.ru/20220303/obschestvennaya-palata-abkhazii-podderzhala-spetsoperatsiyu-po-zaschite-donbassa-1037915680.html

Общественная палата Абхазии поддержала спецоперацию по защите Донбасса

Общественная палата Абхазии поддержала спецоперацию по защите Донбасса

Россия, а следом и Абхазия признали независимость ДНР и ЛНР. Вскоре после этого РФ начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу... 03.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-03T17:36+0300

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2022-03-03T17:36+0300

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СУХУМ, 3 мар - Sputnik. Общественная палата Абхазии поддержала решение президента Аслана Бжания о признании суверенитетов ЛНР и ДНР и спецоперацию России по защите Донбасса, следует из распространенного заявления.В заявлении отмечается, что народы Донбасса на протяжении восьми лет подвергались вооруженной агрессии, а в Абхазии, переживший войну, хорошо знают цену мирной жизни и боль утраты.Кроме того, члены ОП подчеркнули, что присоединяются к оказываемой Абхазией гуманитарной помощи беженцам из ЛНР И ДНР и готовы принять в ней всестороннее участие.Общественная палата отметила проявленную консолидацию общественно-политических сил Абхазии в оценке ситуации вокруг Украины и пожелала украинскому народу скорейшего восстановления мирной жизни и стабильности.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220303/khishba-prizval-turisticheskoe-soobschestvo-abkhazii-podderzhat-bezhentsev-iz-donbassa-1037914186.html

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