https://sputnik-abkhazia.ru/20220303/peskov-oproverg-slukhi-o-vvedenii-v-rossii-voennogo-polozheniya-1037909940.html

Песков опроверг слухи о введении в России военного положения

Песков опроверг слухи о введении в России военного положения

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявляла о "колоссальном потоке фейков" о действиях российских солдат на Украине и обвиняла в этом иностранные... 03.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-03T14:15+0300

2022-03-03T14:15+0300

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политика

дмитрий песков

новости

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СУХУМ, 3 мар – Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "уткой" слухи о возможном введении военного положения в некоторых регионах России, пишет РИА Новости со ссылкой на чиновника. Российские чиновники не раз заявляли о том, что момента начала военной спецоперации России на Украине интернет заполнило большое количество фейковой и заведомо ложной информации. В частности, ранее Министерство обороны России отрицало слухи о неисчислимых жертвах в рядах российской армии и еще раз подчеркнуло, что ни военнослужащие срочной службы, ни курсанты учебных заведений Минобороны России в специальной операции не участвуют.Кроме того, профильный комитет Государственной Думы России одобрил законопроект, предусматривающий наказание за распространение ложной информации о ходе военной спецоперации, предусматривающий крупные штрафы и лишение свободы сроком до 15 лет, если фейковая информация повлекла за собой "тяжкие последствия".

https://sputnik-abkhazia.ru/20220303/lavrov-prokommentiroval-krizis-vokrug-ukrainy-1037908911.html

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