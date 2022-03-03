https://sputnik-abkhazia.ru/20220303/peskov-oproverg-slukhi-o-vvedenii-v-rossii-voennogo-polozheniya-1037909940.html
Песков опроверг слухи о введении в России военного положения
Песков опроверг слухи о введении в России военного положения
Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявляла о "колоссальном потоке фейков" о действиях российских солдат на Украине и обвиняла в этом иностранные... 03.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-03T14:15+0300
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2022-03-03T14:43+0300
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СУХУМ, 3 мар – Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "уткой" слухи о возможном введении военного положения в некоторых регионах России, пишет РИА Новости со ссылкой на чиновника. Российские чиновники не раз заявляли о том, что момента начала военной спецоперации России на Украине интернет заполнило большое количество фейковой и заведомо ложной информации. В частности, ранее Министерство обороны России отрицало слухи о неисчислимых жертвах в рядах российской армии и еще раз подчеркнуло, что ни военнослужащие срочной службы, ни курсанты учебных заведений Минобороны России в специальной операции не участвуют.Кроме того, профильный комитет Государственной Думы России одобрил законопроект, предусматривающий наказание за распространение ложной информации о ходе военной спецоперации, предусматривающий крупные штрафы и лишение свободы сроком до 15 лет, если фейковая информация повлекла за собой "тяжкие последствия".
https://sputnik-abkhazia.ru/20220303/lavrov-prokommentiroval-krizis-vokrug-ukrainy-1037908911.html
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политика, дмитрий песков, новости
Песков опроверг слухи о введении в России военного положения
14:15 03.03.2022 (обновлено: 14:43 03.03.2022) Подписаться на
Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявляла о "колоссальном потоке фейков" о действиях российских солдат на Украине и обвиняла в этом иностранные спецслужбы, которые координирует НАТО.
СУХУМ, 3 мар – Sputnik.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "уткой" слухи о возможном введении военного положения в некоторых регионах России, пишет РИА Новости
со ссылкой на чиновника.
"Нужно очень аккуратно относиться ко всей информации и не становиться жертвами просто обычных слухов и обычных обманов", – прокомментировал Песков слухи о том, что в ряде регионов будет введено военное положение, а мужчинам призывного возраста запретят покидать страну после 8 марта.
Российские чиновники не раз заявляли о том, что момента начала военной спецоперации России на Украине интернет заполнило большое количество фейковой и заведомо ложной информации.
В частности, ранее Министерство обороны России отрицало слухи о неисчислимых жертвах в рядах российской армии и еще раз подчеркнуло, что ни военнослужащие срочной службы, ни курсанты учебных заведений Минобороны России в специальной операции не участвуют.
Кроме того, профильный комитет Государственной Думы России одобрил законопроект, предусматривающий наказание за распространение ложной информации о ходе военной спецоперации, предусматривающий крупные штрафы и лишение свободы сроком до 15 лет, если фейковая информация повлекла за собой "тяжкие последствия".