https://sputnik-abkhazia.ru/20220303/lavrov-prokommentiroval-krizis-vokrug-ukrainy-1037908911.html
Лавров о спецоперации на Украине: Россия поступает правильно
Лавров о спецоперации на Украине: Россия поступает правильно
Российское руководство неоднократно заявляло, что к началу специальной военной операции Россию подтолкнули поставки оружия на Украину и опасность, которой на... 03.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-03T13:19+0300
2022-03-03T13:19+0300
2022-03-03T14:32+0300
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СУХУМ, 3 мар – Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью российским и зарубежным СМИ выразил уверенность в том, что решение кризиса, возникшего на Украине, будет. По словам Лаврова, условия, которые выдвигает российская сторона, минимальны, и будут обсуждаться на переговорах, которые должны состояться сегодня, 3 марта. Также дипломат заявил, что Россия не планирует вести ядерную войну, а о возможности подобного конфликта заявляли не российские власти, а генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский. Россия не строит политику по принципу "эскалация ради деэскалации", а идея ядерной войны используется западными странами для поддержания русофобских настроений в обществе, уточнил он. Сергей Лавров подчеркнул, что российская военная спецоперация – это вынужденное решение, на которое пришлось пойти из-за того, что западные страны игнорировали интересы России, и операция будет продолжаться даже во время переговоров. По мнению министра, США занимаются шантажом и "выкручиванием рук", чтобы другие страны принимали в ООН антироссийские резолюции, и миссия Штатов – не обеспечение безопасности Украины, а пресечение попыток России вести самостоятельную политику. В данной ситуации, заявил Лавров, Россия поступает правильно. В завершении интервью дипломат отметил, что российская сторона готова обсуждать гарантии безопасности и Украины, и всей Европы, и выразил соболезнования в связи с гибелью мирных жителей на Украине.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220303/lavrov-o-spetsoperatsii-rossii-demilitarizatsii-ukrainy-i-sanktsionnoy-voyne-zapada-1037906303.html
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сергей лавров, новости, украина, россия, политика
Лавров о спецоперации на Украине: Россия поступает правильно
13:19 03.03.2022 (обновлено: 14:32 03.03.2022) Подписаться на
Российское руководство неоднократно заявляло, что к началу специальной военной операции Россию подтолкнули поставки оружия на Украину и опасность, которой на протяжении многих лет подвергались жители республик Донбасса.
СУХУМ, 3 мар – Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью российским и зарубежным СМИ выразил уверенность в том, что решение кризиса, возникшего на Украине, будет.
По словам Лаврова, условия, которые выдвигает российская сторона, минимальны, и будут обсуждаться на переговорах, которые должны состояться сегодня, 3 марта.
Также дипломат заявил, что Россия не планирует вести ядерную войну, а о возможности подобного конфликта заявляли не российские власти, а генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский. Россия не строит политику по принципу "эскалация ради деэскалации", а идея ядерной войны используется западными странами для поддержания русофобских настроений в обществе, уточнил он.
"Понятно, что Третья мировая может быть только ядерной. Но обращаю ваше внимание, что это в головах западных политиков постоянно вертится ядерная война, а не в голове россиян. Поэтому я вас уверяю, что мы не позволим каким-то провокациям заставить нас выйти из равновесия", – заявил министр и добавил, что некоторые страны действительно вынашивают планы начала войны с Россией.
Сергей Лавров подчеркнул, что российская военная спецоперация – это вынужденное решение, на которое пришлось пойти из-за того, что западные страны игнорировали интересы России, и операция будет продолжаться даже во время переговоров.
По мнению министра, США занимаются шантажом и "выкручиванием рук", чтобы другие страны принимали в ООН антироссийские резолюции, и миссия Штатов – не обеспечение безопасности Украины, а пресечение попыток России вести самостоятельную политику. В данной ситуации, заявил Лавров, Россия поступает правильно.
В завершении интервью дипломат отметил, что российская сторона готова обсуждать гарантии безопасности и Украины, и всей Европы, и выразил соболезнования в связи с гибелью мирных жителей на Украине.