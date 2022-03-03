https://sputnik-abkhazia.ru/20220303/lavrov-prokommentiroval-krizis-vokrug-ukrainy-1037908911.html

Лавров о спецоперации на Украине: Россия поступает правильно

Лавров о спецоперации на Украине: Россия поступает правильно

Российское руководство неоднократно заявляло, что к началу специальной военной операции Россию подтолкнули поставки оружия на Украину и опасность, которой на... 03.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-03T13:19+0300

2022-03-03T13:19+0300

2022-03-03T14:32+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 3 мар – Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью российским и зарубежным СМИ выразил уверенность в том, что решение кризиса, возникшего на Украине, будет. По словам Лаврова, условия, которые выдвигает российская сторона, минимальны, и будут обсуждаться на переговорах, которые должны состояться сегодня, 3 марта. Также дипломат заявил, что Россия не планирует вести ядерную войну, а о возможности подобного конфликта заявляли не российские власти, а генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский. Россия не строит политику по принципу "эскалация ради деэскалации", а идея ядерной войны используется западными странами для поддержания русофобских настроений в обществе, уточнил он. Сергей Лавров подчеркнул, что российская военная спецоперация – это вынужденное решение, на которое пришлось пойти из-за того, что западные страны игнорировали интересы России, и операция будет продолжаться даже во время переговоров. По мнению министра, США занимаются шантажом и "выкручиванием рук", чтобы другие страны принимали в ООН антироссийские резолюции, и миссия Штатов – не обеспечение безопасности Украины, а пресечение попыток России вести самостоятельную политику. В данной ситуации, заявил Лавров, Россия поступает правильно. В завершении интервью дипломат отметил, что российская сторона готова обсуждать гарантии безопасности и Украины, и всей Европы, и выразил соболезнования в связи с гибелью мирных жителей на Украине.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220303/lavrov-o-spetsoperatsii-rossii-demilitarizatsii-ukrainy-i-sanktsionnoy-voyne-zapada-1037906303.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220302/lavrov-rossiya-gotova-obsudit-s-ukrainoy-vopros-garantiy-bezopasnosti-1037899149.html

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сергей лавров, новости, украина, россия, политика