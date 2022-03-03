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ПКР назвал незаконным решение отстранить российских паралимпийцев от Игр
ПКР назвал незаконным решение отстранить российских паралимпийцев от Игр
Международный паралимпийский комитет (IPC) отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в Играх в Пекине, которые открываются завтра. 03.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-03T12:58+0300
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СУХУМ, 3 мар – Sputnik. Паралимпийский комитет России выразил протест решению Международного паралимпийского комитета отстранить российских спортсменов от Игр в Пекине, ПКР считает это решение незаконным и оставляет за собой право оспорить его в суде, говорится в заявлении.Международный паралимпийский комитет (IPC) отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в Играх в Пекине, причиной своего решения назвав угрозу массового бойкота со стороны других участников. Игры открываются завтра.В Паралимпийском комитет России считают, что виновниками нынешних политических конфликтов в этом решении IPC оказались российские паралимпийцы, тогда как они не имеют никакого отношения к нынешним политическим осложнениям.ПКР считает решение МПК незаконным и оставляет за собой право отстаивать права и интересы российских паралимпийцев в спортивных и иных судебных инстанциях.При этом ПКР отметил, что продолжит работу по развитию отечественной физической культуры и спорта среди людей с ограниченными возможностями здоровья и созданию для этого всех необходимых условий.Паралимпийские игры в Пекине пройдут 4-13 марта.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220303/rossiyskie-sportsmeny-osudili-sanktsii-so-storony-mezhdunarodnykh-sportivnykh-organizatsiy-1037903728.html
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ПКР назвал незаконным решение отстранить российских паралимпийцев от Игр
12:58 03.03.2022 (обновлено: 13:13 03.03.2022) Подписаться на
Международный паралимпийский комитет (IPC) отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в Играх в Пекине, которые открываются завтра.
СУХУМ, 3 мар – Sputnik.
Паралимпийский комитет России выразил протест решению Международного паралимпийского комитета отстранить российских спортсменов от Игр в Пекине, ПКР считает это решение незаконным и оставляет за собой право оспорить его в суде, говорится в заявлении
.
"Паралимпийский комитет России считает, что решение Международного паралимпийского комитета от 3 марта сего года совершенно необоснованно, так как очевидно противоречит одному из основных принципов паралимпийской семьи - аполитичности спорта инвалидов", – отмечается в пресс-релизе.
Международный паралимпийский комитет (IPC) отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в Играх в Пекине, причиной своего решения назвав угрозу массового бойкота со стороны других участников. Игры открываются завтра.
В Паралимпийском комитет России считают, что виновниками нынешних политических конфликтов в этом решении IPC оказались российские паралимпийцы, тогда как они не имеют никакого отношения к нынешним политическим осложнениям.
ПКР считает решение МПК незаконным и оставляет за собой право отстаивать права и интересы российских паралимпийцев в спортивных и иных судебных инстанциях.
При этом ПКР отметил, что продолжит работу по развитию отечественной физической культуры и спорта среди людей с ограниченными возможностями здоровья и созданию для этого всех необходимых условий.
Паралимпийские игры в Пекине пройдут 4-13 марта.