https://sputnik-abkhazia.ru/20220303/pkr-nazval-nezakonnym-reshenie-otstranit-rossiyskikh-paralimpiytsev-ot-igr-1037907933.html

ПКР назвал незаконным решение отстранить российских паралимпийцев от Игр

ПКР назвал незаконным решение отстранить российских паралимпийцев от Игр

Международный паралимпийский комитет (IPC) отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в Играх в Пекине, которые открываются завтра. 03.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-03T12:58+0300

2022-03-03T12:58+0300

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СУХУМ, 3 мар – Sputnik. Паралимпийский комитет России выразил протест решению Международного паралимпийского комитета отстранить российских спортсменов от Игр в Пекине, ПКР считает это решение незаконным и оставляет за собой право оспорить его в суде, говорится в заявлении.Международный паралимпийский комитет (IPC) отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в Играх в Пекине, причиной своего решения назвав угрозу массового бойкота со стороны других участников. Игры открываются завтра.В Паралимпийском комитет России считают, что виновниками нынешних политических конфликтов в этом решении IPC оказались российские паралимпийцы, тогда как они не имеют никакого отношения к нынешним политическим осложнениям.ПКР считает решение МПК незаконным и оставляет за собой право отстаивать права и интересы российских паралимпийцев в спортивных и иных судебных инстанциях.При этом ПКР отметил, что продолжит работу по развитию отечественной физической культуры и спорта среди людей с ограниченными возможностями здоровья и созданию для этого всех необходимых условий.Паралимпийские игры в Пекине пройдут 4-13 марта.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220303/rossiyskie-sportsmeny-osudili-sanktsii-so-storony-mezhdunarodnykh-sportivnykh-organizatsiy-1037903728.html

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