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Спортсоюз осудил санкции против российских спортсменов
Спортсоюз осудил санкции против российских спортсменов
В рамках антироссийских санкций международные соревнования, которые должны были пройти на территории России, перенеслись в другие страны, а многим российским... 03.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-03T10:27+0300
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СУХУМ, 3 мар - Sputnik. Российский союз спортсменов (РСС) осудил ограничения, наложенные международным сообществом на спортсменов из России и Белоруссии, заявление опубликовано на сайте Олимпийского комитета России.В заявлении говорится о том, что РСС всегда оставался приверженцем олимпийских традиций и ценностей, выступал за мир, равноправие и консолидацию олимпийского сообщества. Также отмечается, что в случае других международных конфликтов, таких как войны в Югославии, Ираке и Афганистане, а также в геноцидах на территории Африки, Азии и Латинской Америки, в которых были замешаны члены НАТО, международное олимпийское движение не отстраняло от участия спортсменов, представлявших страны-агрессоры."На наших глазах в угоду политическим требованиям и тенденциозному внешнему влиянию происходит трагическое разрушение олимпийской семьи, частью которой мы всегда с гордостью были", – пишут авторы заявления.РСС назвала действия международных спортивных организаций "спортивным геноцидом российских и белорусских спортсменов" и заявила, что принятые решения с исторической точки зрения губительны для олимпийского сообщества.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220228/fifa-i-uefa-otstranili-rossiyskie-sbornye-i-kluby-ot-vsekh-turnirov-1037854712.html
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спорт, санкции, новости
Спортсоюз осудил санкции против российских спортсменов
10:27 03.03.2022 (обновлено: 11:10 03.03.2022) Подписаться на
В рамках антироссийских санкций международные соревнования, которые должны были пройти на территории России, перенеслись в другие страны, а многим российским олимпийским и параолимпийским спортсменам, а также спортивным командам запретили выступать за границей.
СУХУМ, 3 мар - Sputnik.
Российский союз спортсменов (РСС) осудил ограничения, наложенные международным сообществом на спортсменов из России и Белоруссии, заявление опубликовано на сайте
Олимпийского комитета России.
В заявлении говорится о том, что РСС всегда оставался приверженцем олимпийских традиций и ценностей, выступал за мир, равноправие и консолидацию олимпийского сообщества.
"Спорт всегда был послом мира и доброй воли, создавал возможности для содействия урегулированию любых конфликтов. В этом миссия современного олимпийского движения. Так мы считали еще несколько дней назад, до того момента как Международный олимпийский комитет и ряд международных спортивных федераций, не имея никаких легитимных оснований и в нарушение всех регламентирующих документов, приняли решение лишить российских и белорусских спортсменов их законного права на участие в соревнованиях", – говорится в документе.
Также отмечается, что в случае других международных конфликтов, таких как войны в Югославии, Ираке и Афганистане, а также в геноцидах на территории Африки, Азии и Латинской Америки, в которых были замешаны члены НАТО, международное олимпийское движение не отстраняло от участия спортсменов, представлявших страны-агрессоры.
"На наших глазах в угоду политическим требованиям и тенденциозному внешнему влиянию происходит трагическое разрушение олимпийской семьи, частью которой мы всегда с гордостью были", – пишут авторы заявления.
РСС назвала действия международных спортивных организаций "спортивным геноцидом российских и белорусских спортсменов" и заявила, что принятые решения с исторической точки зрения губительны для олимпийского сообщества.