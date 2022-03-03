https://sputnik-abkhazia.ru/20220303/pochti-125-tonn-mimozy-eksportirovano-iz-abkhazii-v-rossiyu-za-fevral-1037910411.html
Почти 125 тонн мимозы экспортировано из Абхазии в Россию за февраль
Почти 125 тонн мимозы экспортировано из Абхазии в Россию за февраль
Мимоза, или акация серебристая, пользуется особой популярностью в преддверии 8 Марта, каждый год золотые букеты из Абхазии разъезжаются по всем регионам России... 03.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-03T14:42+0300
2022-03-03T14:42+0300
2022-03-03T16:38+0300
мимоза
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СУХУМ, 3 мар – Sputnik. С начала февраля из Абхазии в Россию экспортировано более 124 тонн мимозы, сообщает пресс-служба по городу Сочи Краснодарской таможни. Так как мимоза хрупкий и скоропортящийся товар, требующий особых условий хранения – герметичности упаковки и соблюдения температурного режима, таможенный контроль в отношении них проводится максимально оперативно и в приоритетном порядке, говорится в сообщении. В 2021 году из Абхазии было вывезено более 200 тонн желтых цветов, в этом году ожидаются поставки такого же уровня, осуществляться они будут до 6 марта.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220208/pervaya-partiya-mimozy-eksportirovana-iz-abkhazii-v-rossiyu-1037484832.html
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мимоза, таможня, новости
Почти 125 тонн мимозы экспортировано из Абхазии в Россию за февраль
14:42 03.03.2022 (обновлено: 16:38 03.03.2022) Подписаться на
Мимоза, или акация серебристая, пользуется особой популярностью в преддверии 8 Марта, каждый год золотые букеты из Абхазии разъезжаются по всем регионам России и активно используются флористами при составлении весенних праздничных букетов.
СУХУМ, 3 мар – Sputnik. С начала февраля из Абхазии в Россию экспортировано более 124 тонн мимозы, сообщает пресс-служба по городу Сочи Краснодарской таможни.
На сегодняшний день сотрудники Краснодарской таможни зафиксировали ввоз 124 тонн 7 центнеров 56 килограммов цветов, за последние сутки было ввезено более 30 тонн.
Так как мимоза хрупкий и скоропортящийся товар, требующий особых условий хранения – герметичности упаковки и соблюдения температурного режима, таможенный контроль в отношении них проводится максимально оперативно и в приоритетном порядке, говорится в сообщении.
В 2021 году из Абхазии было вывезено более 200 тонн желтых цветов, в этом году ожидаются поставки такого же уровня, осуществляться они будут до 6 марта.