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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 4 марта
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 4 марта
Территория Черноморского побережья Абхазии в пятницу по-прежнему остается во фронтальном разделе. 03.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-03T17:21+0300
2022-03-03T17:21+0300
2022-03-03T17:24+0300
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СУХУМ, 3 мар – Sputnik. В пятницу, 4 марта, в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь разной интенсивности, местами возможен дождь со снегом, туман, в предгорьях и горах снег с дождем, снег. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное, будет повышаться.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, в порывах от 11 до 16 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +3°С до +8°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-4 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии, новости, климат, весна
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 4 марта
17:21 03.03.2022 (обновлено: 17:24 03.03.2022) Подписаться на
Территория Черноморского побережья Абхазии в пятницу по-прежнему остается во фронтальном разделе.
СУХУМ, 3 мар – Sputnik. В пятницу, 4 марта, в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь разной интенсивности, местами возможен дождь со снегом, туман, в предгорьях и горах снег с дождем, снег. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление пониженное, будет повышаться.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, в порывах от 11 до 16 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +3°С до +8°С.
Температура морской воды +9°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-4 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.