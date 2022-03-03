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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 4 марта

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 4 марта

Территория Черноморского побережья Абхазии в пятницу по-прежнему остается во фронтальном разделе. 03.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-03T17:21+0300

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СУХУМ, 3 мар – Sputnik. В пятницу, 4 марта, в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь разной интенсивности, местами возможен дождь со снегом, туман, в предгорьях и горах снег с дождем, снег. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное, будет повышаться.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, в порывах от 11 до 16 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +3°С до +8°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-4 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода в абхазии, новости, климат, весна