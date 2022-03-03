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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220303/putin-prisudil-zvanie-geroya-urozhentsu-dagestana-za-podvig-v-khode-spetsoperatsii-1037919341.html
Путин присвоил звание Героя уроженцу Дагестана за подвиг в ходе спецоперации
Путин присвоил звание Героя уроженцу Дагестана за подвиг в ходе спецоперации
Президент России подписал указ о присуждении звания Героя офицеру Нурмагомеду Гаджимагомедову. 03.03.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 3 мар - Sputnik. Президент России Владимир Путин присвоил Нурмагомеду Гаджимагомедову звание Героя России посмертно за подвиг в ходе операции на Украине.Об этом он заявил на заседание Совбеза в четверг 3 марта.Заседание началось с минуты молчания в память о погибших в ходе спецоперации России по защите жителей Донбасса. Старший лейтенант Гаджимагомедов во время военной операции на Украине подорвал гранатой себя и окруживших его боевиков. Офицер Гаджимагомедов - уроженец Дагестана.Путин отметил, что Гаджимагомедов уверенно командовал своими бойцами в бою и как настоящий командир берег подчиненных. Россия начала военную операцию на Украине неделю назад, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Отряды ДНР и ЛНР при огневой поддержке российских ВС ведут наступление по трем направлениям, освобождая населенные пункты, уничтожая военную инфраструктуру ВСУ.Запад осудил действия России и ввел жесткие экономические и персональные санкции, ЕС и США закрыли воздушное пространство для российских самолетов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220303/terpenie-rossii-lopnulo-abkhazskie-uchenye-otsenili-proiskhodyaschee-na-ukraine-1037911064.html
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Путин присвоил звание Героя уроженцу Дагестана за подвиг в ходе спецоперации

20:18 03.03.2022 (обновлено: 20:26 03.03.2022)
© Sputnik / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел совещание с членами правительства РФ
Президент РФ В. Путин провел совещание с членами правительства РФ - Sputnik Абхазия, 1920, 03.03.2022
© Sputnik / Михаил Метцель
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Президент России подписал указ о присуждении звания Героя офицеру Нурмагомеду Гаджимагомедову.
СУХУМ, 3 мар - Sputnik. Президент России Владимир Путин присвоил Нурмагомеду Гаджимагомедову звание Героя России посмертно за подвиг в ходе операции на Украине.
Об этом он заявил на заседание Совбеза в четверг 3 марта.
Заседание началось с минуты молчания в память о погибших в ходе спецоперации России по защите жителей Донбасса.
Старший лейтенант Гаджимагомедов во время военной операции на Украине подорвал гранатой себя и окруживших его боевиков. Офицер Гаджимагомедов - уроженец Дагестана.
Путин отметил, что Гаджимагомедов уверенно командовал своими бойцами в бою и как настоящий командир берег подчиненных.
"Уже получив тяжелое ранение, сражался до последнего и подорвал гранатой окруживших его боевиков и себя. Он пошел на такой шаг, потому что понимал, с кем имеет дело. С неонацистами, которые издеваются над пленными и зверски их убивают", - сказал президент России.
Россия начала военную операцию на Украине неделю назад, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Отряды ДНР и ЛНР при огневой поддержке российских ВС ведут наступление по трем направлениям, освобождая населенные пункты, уничтожая военную инфраструктуру ВСУ.
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