https://sputnik-abkhazia.ru/20220303/terpenie-rossii-lopnulo-abkhazskie-uchenye-otsenili-proiskhodyaschee-na-ukraine-1037911064.html
Терпение России "лопнуло": абхазские ученые оценили происходящее на Украине
Терпение России "лопнуло": абхазские ученые оценили происходящее на Украине
Российская Федерация начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины рано утром в четверг, 24 февраля, на сегодняшний день в ходе операции... 03.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-03T15:45+0300
2022-03-03T15:45+0300
2022-03-03T16:23+0300
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СУХУМ, 2 мар – Sputnik. Президент России Владимир Путин на протяжении восьми лет предпринимал все возможные усилия для урегулирования украинского кризиса дипломатическим путем, сказал в интервью радио Sputnik писатель и общественный деятель Владимир Зантария.Однако все усилия оказались безрезультатными. Специальная военная операция стала вынужденной мерой, к подобному развитию событий Россию подтолкнули западные страны, добавил Зантария.Он отметил, что Абхазия была частью Советского Союза, и жители республики одинаково хорошо относятся ко всем народам бывшего СССР, но понять политику властей Украины, которые на протяжении долгих лет устраивали геноцид на собственной территории, невозможно.Зантария пояснил, что санкции против Анны Нетребко и Валерия Гергиева, которые не стали осуждать российскую военную спецоперацию, говорят о том, что цивилизованный Запад декларирует одни принципы, а применяет совершенно другие.Историк, почетный доктор наук АНА Денис Чачхалиа отметил, что в украинском обществе всегда были сильны националистические настроения, которые стали более ярко проявляться после распада Советского Союза.Чачхалиа считает положительным фактом то, что Белоруссия не стала втягиваться в конфликт, так как это дало стране возможность выполнять посредническую функцию на переговорах. Он также выразил надежду на то, что стороны смогут найти необходимое решение и в скором времени ситуация на Украине стабилизируется.Объявляя о начале операции 24 февраля, российский лидер Владимир Путин заявил, что народные республики Донбасса, чью суверенность Россия признала несколькими днями ранее, обратились с просьбой о помощи и обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий".Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов и возложил всю ответственность за кровопролитие на совесть правящего в Киеве режима. В ходе спецоперации наступление российских солдат идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, а группировки на юге и востоке страны отрезали украинскую армию от Азовского моря и блокировали Мариуполь. Каждый день Министерство Обороны России докладывает о новых населенных пунктах, взятых под контроль, и о военных объектах, уничтоженных высокоточными ударами.28 февраля в Гомельской области Белоруссии состоялась встреча делегаций России и Украины, длившаяся пять часов. Следующий раунд переговоров назначен на 3 марта.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220303/lavrov-prokommentiroval-krizis-vokrug-ukrainy-1037908911.html
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Терпение России "лопнуло": абхазские ученые оценили происходящее на Украине
15:45 03.03.2022 (обновлено: 16:23 03.03.2022) Подписаться на
Российская Федерация начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины рано утром в четверг, 24 февраля, на сегодняшний день в ходе операции уничтожено более 1600 объектов украинской военной инфраструктуры.
СУХУМ, 2 мар – Sputnik. Президент России Владимир Путин на протяжении восьми лет предпринимал все возможные усилия для урегулирования украинского кризиса дипломатическим путем, сказал в интервью радио Sputnik писатель и общественный деятель Владимир Зантария.
Однако все усилия оказались безрезультатными. Специальная военная операция стала вынужденной мерой, к подобному развитию событий Россию подтолкнули западные страны, добавил Зантария.
"В Донецкой и Луганской республиках, которые признала Абхазия, за последние восемь лет погибли более 13 тысяч мирных жителей, это дети, женщины, пожилые люди. Международное западное политическое сообщество делало вид, что этого не происходит, что говорит о двойных стандартах", – считает Зантария.
Он отметил, что Абхазия была частью Советского Союза, и жители республики одинаково хорошо относятся ко всем народам бывшего СССР, но понять политику властей Украины, которые на протяжении долгих лет устраивали геноцид на собственной территории, невозможно.
"Западные страны стали вводить санкции против спортсменов, деятелей культуры. Нам столько времени говорили о том, что они являются защитниками прав человека, продвигают идеи гуманизма. Оказалось, что все это было ложью", – добавил он.
Зантария пояснил, что санкции против Анны Нетребко и Валерия Гергиева, которые не стали осуждать российскую военную спецоперацию, говорят о том, что цивилизованный Запад декларирует одни принципы, а применяет совершенно другие.
Историк, почетный доктор наук АНА Денис Чачхалиа отметил, что в украинском обществе всегда были сильны националистические настроения, которые стали более ярко проявляться после распада Советского Союза.
"Конечно, нельзя говорить о нации в целом, но внутри народа создаются группы, которые становятся способными противостоять и государственной силе с оружием в руках. Члены радикальных организаций Украины, таких как нынешний "Правый сектор", принимали участие в войне против Абхазии в 1992-1993 годах", – сказал он.
Чачхалиа считает положительным фактом то, что Белоруссия не стала втягиваться в конфликт, так как это дало стране возможность выполнять посредническую функцию на переговорах. Он также выразил надежду на то, что стороны смогут найти необходимое решение и в скором времени ситуация на Украине стабилизируется.
Объявляя о начале операции 24 февраля, российский лидер Владимир Путин заявил, что народные республики Донбасса, чью суверенность Россия признала несколькими днями ранее, обратились с просьбой о помощи и обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий".
Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов и возложил всю ответственность за кровопролитие на совесть правящего в Киеве режима.
В ходе спецоперации наступление российских солдат идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, а группировки на юге и востоке страны отрезали украинскую армию от Азовского моря и блокировали Мариуполь. Каждый день Министерство Обороны России докладывает о новых населенных пунктах, взятых под контроль, и о военных объектах, уничтоженных высокоточными ударами.
28 февраля в Гомельской области Белоруссии состоялась встреча делегаций России и Украины, длившаяся пять часов. Следующий раунд переговоров назначен на 3 марта.