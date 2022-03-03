https://sputnik-abkhazia.ru/20220303/putin-v-razgovore-s-makronom-vyrazil-reshimost-prodolzhat-voennuyu-operatsiyu-1037916640.html

Путин в разговоре с Макроном выразил решимость продолжать военную операцию

Путин в разговоре с Макроном выразил решимость продолжать военную операцию

В четверг состоялся новый телефонный разговор президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, он продлился полтора часа. 03.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-03T18:34+0300

2022-03-03T18:34+0300

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СУХУМ, 3 мар – Sputnik. Задачи специальной военной операции на Украине будут в любом случае выполнены, Россия продолжит бескомпромиссную борьбу с боевиками нацформирований, заявил Путин в разговоре с Макроном. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.При этом российский лидер подчеркнул, что Вооруженные силы России делают все возможное для сохранения жизни мирных граждан и призвал Макрона подключиться к усилиям по безопасной эвакуации иностранцев с Украины. Путин подтвердил готовность российской стороны к взаимодействию с зарубежными партнерами в целях решения острых гуманитарных проблем.Президент России аргументированно пояснил своему французскому коллеге существенную роль неонацистов в государственной политике Киева. Он уточнил, что спецоперация нацелена в первую очередь на демилитаризацию и достижение нейтрального статуса Украины – с тем чтобы с ее территории никогда не исходила угроза для России. Также Путин подробно изложил принципиальные подходы и условия в контексте переговоров с украинской стороной. Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220303/rossiya-i-ukraina-prodolzhili-peregovory-v-belorussii-1037916257.html

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