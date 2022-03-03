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Россия и Украина продолжили переговоры в Белоруссии
Россия и Украина продолжили переговоры в Белоруссии
Москва сформировала блок предложений из трех частей, посвященных военно-техническому, гуманитарно-международному и политическому аспектам урегулирования... 03.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-03T17:58+0300
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СУХУМ, 3 мар - Sputnik. Российская и украинская делегации начали второй раунд переговоров в Брестской области Белоруссии, сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Белоруссии.Переговоры делегаций России и Украины начались в понедельник на территории Белоруссии, в Гомельской области. По завершении обсуждений делегации договорились продолжить переговоры и вернулись в Москву и Киев на консультации. Ранее офис президента Украины заявил, что "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины". Сам Владимир Зеленский по итогам встречи заявил, что пока нет результата, который нужен Украине.Россия заявляет, что ее требования минимальны. К нынешней встрече Москва сформировала блок предложений из трех частей, посвященных военно-техническому, гуманитарно-международному и политическому аспектам урегулирования ситуации на Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля с целью "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по словам президента России Владимира Путина, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220302/lavrov-rossiya-gotova-obsudit-s-ukrainoy-vopros-garantiy-bezopasnosti-1037899149.html
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Россия и Украина продолжили переговоры в Белоруссии
17:58 03.03.2022 (обновлено: 18:41 03.03.2022) Подписаться на
Москва сформировала блок предложений из трех частей, посвященных военно-техническому, гуманитарно-международному и политическому аспектам урегулирования ситуации на Украине.
СУХУМ, 3 мар - Sputnik.
Российская и украинская делегации начали второй раунд переговоров в Брестской области Белоруссии, сообщает РИА Новости
со ссылкой на МИД Белоруссии.
Переговоры делегаций России и Украины начались в понедельник на территории Белоруссии, в Гомельской области. По завершении обсуждений делегации договорились продолжить переговоры и вернулись в Москву и Киев на консультации.
Ранее офис президента Украины заявил, что "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины". Сам Владимир Зеленский по итогам встречи заявил, что пока нет результата, который нужен Украине.
Россия заявляет, что ее требования минимальны. К нынешней встрече Москва сформировала блок предложений из трех частей, посвященных военно-техническому, гуманитарно-международному и политическому аспектам урегулирования ситуации на Украине.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля с целью "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по словам президента России Владимира Путина, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.