https://sputnik-abkhazia.ru/20220303/rossiya-i-ukraina-prishli-k-ponimaniyu-po-gumanitarnym-voprosam-1037920152.html

Россия и Украина пришли к пониманию по гуманитарным вопросам

Россия и Украина пришли к пониманию по гуманитарным вопросам

Российская и украинская делегации второй раз встретились за столом переговоров, на сей раз в Брестской области, третий раунд пройдет в ближайшее время. 03.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-03T21:45+0300

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СУХУМ, 3 мар - Sputnik. Россия и Украина смогли достичь соглашения по вопросу спасения гражданских лиц, оказавшихся в зоне боевых столкновений, пишет РИА Новости со ссылкой на главу российской делегации, помощника президента России Владимира Мединского. Чиновник добавил, что в ходе переговоров обсуждались три блока вопросов - военный, гуманитарный и вопрос будущего политического урегулирования конфликта. Часть договоренностей нуждается в ратификации законодательными органами стран. По словам советника руководителя офиса президента Украины Михаила Подоляка, украинская сторона не добилась тех результатов, на которые изначально рассчитывала. Ранее Киев заявлял о том, что ключевым вопросом переговоров с Россией является немедленное прекращение огня и вывод войск с территории страны. Во время пресс-конференции в четверг украинский президент Владимир Зеленский подчеркнул, что в переговорах есть смысл, но есть вещи, в которых невозможно достичь компромиссов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220303/putin-provel-soveschanie-sovbeza-o-khode-spetsoperatsii-na-ukraine-1037920000.html

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