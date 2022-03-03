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Россия и Украина пришли к пониманию по гуманитарным вопросам
Россия и Украина пришли к пониманию по гуманитарным вопросам
Российская и украинская делегации второй раз встретились за столом переговоров, на сей раз в Брестской области, третий раунд пройдет в ближайшее время. 03.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-03T21:45+0300
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СУХУМ, 3 мар - Sputnik. Россия и Украина смогли достичь соглашения по вопросу спасения гражданских лиц, оказавшихся в зоне боевых столкновений, пишет РИА Новости со ссылкой на главу российской делегации, помощника президента России Владимира Мединского. Чиновник добавил, что в ходе переговоров обсуждались три блока вопросов - военный, гуманитарный и вопрос будущего политического урегулирования конфликта. Часть договоренностей нуждается в ратификации законодательными органами стран. По словам советника руководителя офиса президента Украины Михаила Подоляка, украинская сторона не добилась тех результатов, на которые изначально рассчитывала. Ранее Киев заявлял о том, что ключевым вопросом переговоров с Россией является немедленное прекращение огня и вывод войск с территории страны. Во время пресс-конференции в четверг украинский президент Владимир Зеленский подчеркнул, что в переговорах есть смысл, но есть вещи, в которых невозможно достичь компромиссов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220303/putin-provel-soveschanie-sovbeza-o-khode-spetsoperatsii-na-ukraine-1037920000.html
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новости, переговоры, украина, россия
Россия и Украина пришли к пониманию по гуманитарным вопросам
21:45 03.03.2022 (обновлено: 21:48 03.03.2022) Подписаться на
Российская и украинская делегации второй раз встретились за столом переговоров, на сей раз в Брестской области, третий раунд пройдет в ближайшее время.
СУХУМ, 3 мар - Sputnik.
Россия и Украина смогли достичь соглашения по вопросу спасения гражданских лиц, оказавшихся в зоне боевых столкновений, пишет РИА Новости
со ссылкой на главу российской делегации, помощника президента России Владимира Мединского.
"Министерства обороны договорились о формате поддержания гуманитарных коридоров для выхода гражданского населения и возможном прекращении боевых действий в секторе гуманитарного коридора в период выхода гражданского населения. Я считаю, что это существенный прогресс", - заявил Мединский.
Чиновник добавил, что в ходе переговоров обсуждались три блока вопросов - военный, гуманитарный и вопрос будущего политического урегулирования конфликта. Часть договоренностей нуждается в ратификации законодательными органами стран.
По словам советника руководителя офиса президента Украины Михаила Подоляка, украинская сторона не добилась тех результатов, на которые изначально рассчитывала.
Ранее Киев заявлял о том, что ключевым вопросом переговоров с Россией является немедленное прекращение огня и вывод войск с территории страны. Во время пресс-конференции в четверг украинский президент Владимир Зеленский подчеркнул, что в переговорах есть смысл, но есть вещи, в которых невозможно достичь компромиссов.