https://sputnik-abkhazia.ru/20220303/putin-provel-soveschanie-sovbeza-o-khode-spetsoperatsii-na-ukraine-1037920000.html

Путин провел совещание Совбеза о ходе спецоперации на Украине

Путин провел совещание Совбеза о ходе спецоперации на Украине

Президент и оперативные члены Совбеза почтили память погибших российских бойцов минутой молчания. 03.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-03T21:44+0300

2022-03-03T21:44+0300

2022-03-03T21:44+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 3 мар - Sputnik. Специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины идет в строгом соответствии с графиком, все поставленные задачи успешно решаются, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами Совбеза. Об этом сообщает РИА Новости.Путин особо подчеркнул, что российские военнослужащие, и ополченцы Донбасса проявляют массовый героизм."Отмечу личный состав сотой мотострелковой бригады, действующей на донецком направлении. Бойцы под командованием полковника Алексея Борисовича Бернгарда в районе Волновахи прорвали глубоко эшелонированную оборону, которую националисты укрепляли и оборудовали в течение почти восьми лет", - указал Путин.При этом российский президент заявил, что националисты и иностранные наемники на Украине прикрываются мирными жителями как живым щитом. В подтверждение своих слов, он сказал, что есть "абсолютно объективные данные фотографии того, как они размещают тяжелую военную технику в жилых кварталах городов", в частности, в Северодонецке, Лисичанске.Путин сравнил такие действия ВСУ с методами немецких фашистов во время Великой Отечественной войны."Только фашисты воевали так, столь бесчеловечно относились к мирному населению. Когда советские войска сражались с ними, в том числе освобождая территорию Украины", - сказал президент.Что же касается российских солдат, они стремятся не допустить жертв среди мирного населения на Украине, подчеркнул глава государства. Военнослужащие России предоставляют гуманитарные коридоры и обеспечивают транспорт мирным гражданам, в том числе иностранцам, чтобы они могли выехать в безопасное место, указал Путин.По его данным, сотни иностранцев стремятся покинуть зону боевых действий на Украине, но националисты держат их в заложниках.На заседании членов Совбеза президент России сообщил, что всем членам семей военнослужащих, погибших в операции на Украине, перечислят предусмотренные по закону страховое обеспечение и единовременное пособие более семи миллионов рублей. Ежемесячно будут выплачивать и компенсации каждому члену семьи погибшего.Кроме того, глава государства счел необходимым установить дополнительную выплату каждой семье погибшего военнослужащего Минобороны, военнослужащих и сотрудников других силовых ведомств, участвующих в операции, в размере пяти миллионов рублей.Страховку и единовременное пособие получат ранение. Контрактнику, признанному негодным из-за ранения, выплатят разово два миллиона 968 тысяч рублей, а в случае инвалидности — ежемесячную денежную компенсацию. Раненые, по словам Путина, получат и дополнительную выплату в три миллиона рублей.По данным Минобороны на 2 марта, в ходе спецоперации погибли 498 российский военных, 1597 ранены. Украинская сторона понесла большие потери: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы признал независимость ЛНР и ДНР. Спустя три дня, 24 февраля, Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220303/putin-prisudil-zvanie-geroya-urozhentsu-dagestana-za-podvig-v-khode-spetsoperatsii-1037919341.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220303/minoborony-rossii-zayavilo-ob-ispolzovanii-kievom-inostrannykh-naemnikov-1037916947.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220302/nazvano-chislo-pogibshikh-v-khode-spetsoperatsii-rossiyskikh-i-ukrainskikh-soldat-1037899467.html

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