https://sputnik-abkhazia.ru/20220303/rossiya-vyvela-iz-stroya-1612-obektov-voennoy-infrastruktury-ukrainy-1037905512.html

Россия вывела из строя 1612 объектов военной инфраструктуры Украины

Россия вывела из строя 1612 объектов военной инфраструктуры Украины

Министерство обороны заявляет, что в ходе специальной военной операции удары наносятся исключительно по военным объектам, гражданской инфраструктуре и мирному... 03.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-03T11:40+0300

2022-03-03T11:40+0300

2022-03-03T11:46+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 3 мар – Sputnik. Военнослужащие российской армии в ходе военной спецоперации поразили 1612 объектов военной инфраструктуры Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова.Кроме того, в ведомстве заявили об уничтожении 49 самолетов на земле, 13 в воздухе, 606 танков и других боевых бронемашин, 67 реактивных систем залпового огня (РСЗО), 227 орудий и минометов, 53 беспилотника.За предыдущие сутки в результате высокоточного удара выведен из строя резервный технологический радиотелевизионный центр в районе Лысая гора в Киеве, использовавшийся Службой безопасности Украины для психологических операций против России. Минобороны заявляет, что жертв и разрушений жилых домов нет. Кроме того, российские войска в результате наступления взяли под контроль населенные пункты Чистополье, Новополтавку, Жовтневое, а также освободили город Балаклею от националистических батальонов.Также Министерство обороны России заявило, что в поселке Бородянка украинские националисты размещают технику в жилых кварталах, и мирные жители могут безопасно покинуть населенный пункт по дороге в направлении Берестянки.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20220302/chem-otlichaetsya-rossiyskaya-operatsiya-z-ot-zapadnykh-analogov-1037898760.html

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