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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220303/rossiya-vyvela-iz-stroya-1612-obektov-voennoy-infrastruktury-ukrainy-1037905512.html
Россия вывела из строя 1612 объектов военной инфраструктуры Украины
Россия вывела из строя 1612 объектов военной инфраструктуры Украины
Министерство обороны заявляет, что в ходе специальной военной операции удары наносятся исключительно по военным объектам, гражданской инфраструктуре и мирному... 03.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-03T11:40+0300
2022-03-03T11:46+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 3 мар – Sputnik. Военнослужащие российской армии в ходе военной спецоперации поразили 1612 объектов военной инфраструктуры Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова.Кроме того, в ведомстве заявили об уничтожении 49 самолетов на земле, 13 в воздухе, 606 танков и других боевых бронемашин, 67 реактивных систем залпового огня (РСЗО), 227 орудий и минометов, 53 беспилотника.За предыдущие сутки в результате высокоточного удара выведен из строя резервный технологический радиотелевизионный центр в районе Лысая гора в Киеве, использовавшийся Службой безопасности Украины для психологических операций против России. Минобороны заявляет, что жертв и разрушений жилых домов нет. Кроме того, российские войска в результате наступления взяли под контроль населенные пункты Чистополье, Новополтавку, Жовтневое, а также освободили город Балаклею от националистических батальонов.Также Министерство обороны России заявило, что в поселке Бородянка украинские националисты размещают технику в жилых кварталах, и мирные жители могут безопасно покинуть населенный пункт по дороге в направлении Берестянки.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220302/nazvano-chislo-pogibshikh-v-khode-spetsoperatsii-rossiyskikh-i-ukrainskikh-soldat-1037899467.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220302/chem-otlichaetsya-rossiyskaya-operatsiya-z-ot-zapadnykh-analogov-1037898760.html
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новости, украина, россия, министерство обороны рф

Россия вывела из строя 1612 объектов военной инфраструктуры Украины

11:40 03.03.2022 (обновлено: 11:46 03.03.2022)
© Sputnik / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПункт пропуска "Должанский" в Луганской области
Пункт пропуска Должанский в Луганской области - Sputnik Абхазия, 1920, 03.03.2022
© Sputnik / Михаил Воскресенский
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Министерство обороны заявляет, что в ходе специальной военной операции удары наносятся исключительно по военным объектам, гражданской инфраструктуре и мирному населению Украины ничего не угрожает.
СУХУМ, 3 мар – Sputnik. Военнослужащие российской армии в ходе военной спецоперации поразили 1612 объектов военной инфраструктуры Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова.

"Всего за время операции поражены 1612 объектов, среди них 62 пункта управления и узла связи, 39 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", 52 радиолокационные станции", – заявил Конашенков.

Кроме того, в ведомстве заявили об уничтожении 49 самолетов на земле, 13 в воздухе, 606 танков и других боевых бронемашин, 67 реактивных систем залпового огня (РСЗО), 227 орудий и минометов, 53 беспилотника.
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За предыдущие сутки в результате высокоточного удара выведен из строя резервный технологический радиотелевизионный центр в районе Лысая гора в Киеве, использовавшийся Службой безопасности Украины для психологических операций против России. Минобороны заявляет, что жертв и разрушений жилых домов нет.
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Кроме того, российские войска в результате наступления взяли под контроль населенные пункты Чистополье, Новополтавку, Жовтневое, а также освободили город Балаклею от националистических батальонов.
Также Министерство обороны России заявило, что в поселке Бородянка украинские националисты размещают технику в жилых кварталах, и мирные жители могут безопасно покинуть населенный пункт по дороге в направлении Берестянки.
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