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Примаков попросил Верховного комиссара ООН помочь открыть гумкоридоры на Украине
Примаков попросил Верховного комиссара ООН помочь открыть гумкоридоры на Украине
Военная спецоперация России на Украине неделю назад, за это время под контроль взято больше десятка населенных пунктов, уничтожено более 1600 объектов военной... 03.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-03T20:49+0300
2022-03-03T20:49+0300
2022-03-03T21:17+0300
военная спецоперация рф в донбассе
россотрудничество
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СУХУМ, 3 мар - Sputnik. Глава Россотрудничества Евгений Примаков официально обратился к Верховному Комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет с просьбой посодействовать открытию гуманитарных коридоров на Украине, сообщает официальный Telegram-канал ведомства. Россотрудничество заявило о том, что эвакуация мирного населения из крупных городов, таких как Киев, Харьков, Херсон и других, блокируется официальной украинской властью, не дающей открыть гуманитарные коридоры.Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков также попросил Верховного комиссара принудить оказать содействие в выводе мирных граждан из оккупированных городов такие международные организации, как Международный Комитет Красного Креста, Международный комитет спасения (International Rescue Committee), Врачи без границ (Médecins Sans Frontières), Мальтийский интернационал (Malteser International) и многие другие.В обращении Федеральное агентство по делам соотечественников за рубежом еще раз выразило приверженность принципам миролюбия, гуманизма и соблюдения основных прав и свобод человека. Деятельность Россотрудничества и его учреждений в других странах направлена на реализацию государственной политики в сфере международного гуманитарного сотрудничества и содействию распространения в мире объективного представления о современной России. Агентство обладает широкой сетью представительств за рубежом - оно представлено в 81 стране мира.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220303/sledkom-rossii-zavel-ugolovnye-dela-po-faktam-artobstrelov-donbassa-vsu-i-natsbatami--1037919139.html
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россотрудничество, новости
Примаков попросил Верховного комиссара ООН помочь открыть гумкоридоры на Украине
20:49 03.03.2022 (обновлено: 21:17 03.03.2022) Подписаться на
Военная спецоперация России на Украине неделю назад, за это время под контроль взято больше десятка населенных пунктов, уничтожено более 1600 объектов военной инфраструктуры Украины.
СУХУМ, 3 мар - Sputnik. Глава Россотрудничества Евгений Примаков официально обратился к Верховному Комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет с просьбой посодействовать открытию гуманитарных коридоров на Украине, сообщает официальный Telegram-канал ведомства.
Россотрудничество заявило о том, что эвакуация мирного населения из крупных городов, таких как Киев, Харьков, Херсон и других, блокируется официальной украинской властью, не дающей открыть гуманитарные коридоры.
"С сожалением констатируем, что выход гражданских мирных жителей, включая и граждан третьих стран, из этих населённых пунктов блокируется со стороны украинских вооруженных формирований и комбатантов" - говорится в документе.
Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков также попросил Верховного комиссара принудить оказать содействие в выводе мирных граждан из оккупированных городов такие международные организации, как Международный Комитет Красного Креста, Международный комитет спасения (International Rescue Committee), Врачи без границ (Médecins Sans Frontières), Мальтийский интернационал (Malteser International) и многие другие.
В обращении Федеральное агентство по делам соотечественников за рубежом еще раз выразило приверженность принципам миролюбия, гуманизма и соблюдения основных прав и свобод человека.
Деятельность Россотрудничества и его учреждений в других странах направлена на реализацию государственной политики в сфере международного гуманитарного сотрудничества и содействию распространения в мире объективного представления о современной России.
Агентство обладает широкой сетью представительств за рубежом - оно представлено в 81 стране мира.