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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220303/sledkom-rossii-zavel-ugolovnye-dela-po-faktam-artobstrelov-donbassa-vsu-i-natsbatami--1037919139.html
Следком России завел уголовные дела по фактам артобстрелов Донбасса ВСУ и нацбатами
Следком России завел уголовные дела по фактам артобстрелов Донбасса ВСУ и нацбатами
Россия признала суверенитет Донецкой и Луганской народных республик 21 февраля 2022 года на фоне резкого обострения ситуации на востоке Украины. 03.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-03T20:10+0300
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военная спецоперация рф в донбассе
россия
следственный комитет рф
донбасс
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СУХУМ, 3 мар - Sputnik. Следственный комитет России возбудил два уголовных дела по факту обстрелов территорий Донецкой и Луганской народных республик со стороны Вооруженных сил Украины и националистических батальонов, сообщается на сайте ведомства. По данным Следкома, на протяжении первых двух дней весны украинская армия регулярно обстреливала населенные пункты на территории ЛНР и ДНР, пострадали Донецк, Горловка, Макеевка и другие города. Обстрел проводился с помощью тяжелой артиллерии, имеющей высокие поражающие свойства, более 120 домов были разрушены или повреждены, пострадали здания трех больниц и семи школ, а также инфраструктура, связанная с водо- и электроснабжением.По данным фактам Следственный комитет возбудил два уголовных дела по статье 356 Уголовного кодекса России (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации).На протяжении всего конфликта на востоке Украины, Киев постоянно нарушал режим прекращения огня, регулярно обстреливая территорию ЛНР и ДНР. Опасность, постоянно угрожающая мирным жителям Донбасса, вынудила руководство России признать суверенность Донецкой и Луганской республик, а через пару дней приступить к военной спецоперации, целью которой является демилитаризация и денацификация Украины.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220303/putin-v-razgovore-s-makronom-vyrazil-reshimost-prodolzhat-voennuyu-operatsiyu-1037916640.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220303/minoborony-rossii-zayavilo-ob-ispolzovanii-kievom-inostrannykh-naemnikov-1037916947.html
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россия, следственный комитет рф, донбасс, новости

Следком России завел уголовные дела по фактам артобстрелов Донбасса ВСУ и нацбатами

20:10 03.03.2022
© Sputnik / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела Горловки в Донецкой области
Последствия обстрела Горловки в Донецкой области - Sputnik Абхазия, 1920, 03.03.2022
© Sputnik / Сергей Аверин
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Россия признала суверенитет Донецкой и Луганской народных республик 21 февраля 2022 года на фоне резкого обострения ситуации на востоке Украины.
СУХУМ, 3 мар - Sputnik. Следственный комитет России возбудил два уголовных дела по факту обстрелов территорий Донецкой и Луганской народных республик со стороны Вооруженных сил Украины и националистических батальонов, сообщается на сайте ведомства.
Президент РФ В. Путин провел встречу с премьер-министром РФ М. Мишустиным - Sputnik Абхазия, 1920, 03.03.2022
Путин в разговоре с Макроном выразил решимость продолжать военную операцию
18:34
По данным Следкома, на протяжении первых двух дней весны украинская армия регулярно обстреливала населенные пункты на территории ЛНР и ДНР, пострадали Донецк, Горловка, Макеевка и другие города.
Действия украинской армии и добровольческих национальных батальонов привели к гибели 7 мирных жителей Донбасса, 18 человек, в числе которых девятилетний ребенок, получили ранения разной степени тяжести.
Обстрел проводился с помощью тяжелой артиллерии, имеющей высокие поражающие свойства, более 120 домов были разрушены или повреждены, пострадали здания трех больниц и семи школ, а также инфраструктура, связанная с водо- и электроснабжением.
Украинские военные - Sputnik Абхазия, 1920, 03.03.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Минобороны России заявило об использовании Киевом иностранных наемников
18:26
По данным фактам Следственный комитет возбудил два уголовных дела по статье 356 Уголовного кодекса России (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации).
На протяжении всего конфликта на востоке Украины, Киев постоянно нарушал режим прекращения огня, регулярно обстреливая территорию ЛНР и ДНР. Опасность, постоянно угрожающая мирным жителям Донбасса, вынудила руководство России признать суверенность Донецкой и Луганской республик, а через пару дней приступить к военной спецоперации, целью которой является демилитаризация и денацификация Украины.
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