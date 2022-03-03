https://sputnik-abkhazia.ru/20220303/sledkom-rossii-zavel-ugolovnye-dela-po-faktam-artobstrelov-donbassa-vsu-i-natsbatami--1037919139.html

Следком России завел уголовные дела по фактам артобстрелов Донбасса ВСУ и нацбатами

Следком России завел уголовные дела по фактам артобстрелов Донбасса ВСУ и нацбатами

Россия признала суверенитет Донецкой и Луганской народных республик 21 февраля 2022 года на фоне резкого обострения ситуации на востоке Украины. 03.03.2022, Sputnik Абхазия

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военная спецоперация рф в донбассе

россия

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СУХУМ, 3 мар - Sputnik. Следственный комитет России возбудил два уголовных дела по факту обстрелов территорий Донецкой и Луганской народных республик со стороны Вооруженных сил Украины и националистических батальонов, сообщается на сайте ведомства. По данным Следкома, на протяжении первых двух дней весны украинская армия регулярно обстреливала населенные пункты на территории ЛНР и ДНР, пострадали Донецк, Горловка, Макеевка и другие города. Обстрел проводился с помощью тяжелой артиллерии, имеющей высокие поражающие свойства, более 120 домов были разрушены или повреждены, пострадали здания трех больниц и семи школ, а также инфраструктура, связанная с водо- и электроснабжением.По данным фактам Следственный комитет возбудил два уголовных дела по статье 356 Уголовного кодекса России (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации).На протяжении всего конфликта на востоке Украины, Киев постоянно нарушал режим прекращения огня, регулярно обстреливая территорию ЛНР и ДНР. Опасность, постоянно угрожающая мирным жителям Донбасса, вынудила руководство России признать суверенность Донецкой и Луганской республик, а через пару дней приступить к военной спецоперации, целью которой является демилитаризация и денацификация Украины.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20220303/minoborony-rossii-zayavilo-ob-ispolzovanii-kievom-inostrannykh-naemnikov-1037916947.html

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