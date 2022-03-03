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Военные российской базы в Абхазии начали подготовку к танковому биатлону
Военные российской базы в Абхазии начали подготовку к танковому биатлону
Тренировки проходят на полигоне Прудбой Южного военного округа в Волгоградской области. 03.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-03T14:18+0300
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СУХУМ, 3 мар – Sputnik. Танковые экипажи российских военных баз в Абхазии, Армении, и Южной Осетии начали готовиться к соревнованиям по танковому биатлону, сообщает пресс-служба ЮВО.Все участники соревнования за звание лучшего экипажа будут выступать на современных танках Т-72Б3.Танкистам предстоит состязаться в мастерстве владения вверенной штатной техникой, выявляя сильнейших в скорости прохождения дистанции и точности поражения различных целей. Во время подготовки особое внимание уделяется поражению мишеней для прохождения трассы без штрафных очков. Среди наставников у команд победители окружных и всеармейских этапов, а также победители и призеры Армейских международных игр.Командование ЮВО отмечает стабильный рост уровня боевой подготовки военнослужащих, а также готовности экипажей к соревнованиям.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220121/razvedchiki-yuvo-v-abkhazii-gotovyatsya-k-mezhdunarodnym-armeyskim-igram-armi-2022-1037229077.html
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кавказ, абхазия, южная осетия, армия, новости, министерство обороны рф
Военные российской базы в Абхазии начали подготовку к танковому биатлону
14:18 03.03.2022 (обновлено: 14:41 03.03.2022) Подписаться на
Тренировки проходят на полигоне Прудбой Южного военного округа в Волгоградской области.
СУХУМ, 3 мар – Sputnik. Танковые экипажи российских военных баз в Абхазии, Армении, и Южной Осетии начали готовиться к соревнованиям по танковому биатлону, сообщает пресс-служба ЮВО.
Все участники соревнования за звание лучшего экипажа будут выступать на современных танках Т-72Б3.
Танкистам предстоит состязаться в мастерстве владения вверенной штатной техникой, выявляя сильнейших в скорости прохождения дистанции и точности поражения различных целей.
Во время подготовки особое внимание уделяется поражению мишеней для прохождения трассы без штрафных очков. Среди наставников у команд победители окружных и всеармейских этапов, а также победители и призеры Армейских международных игр.
Командование ЮВО отмечает стабильный рост уровня боевой подготовки военнослужащих, а также готовности экипажей к соревнованиям.