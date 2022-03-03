https://sputnik-abkhazia.ru/20220303/volodin-bez-vmeshatelstva-rossii-nato-nachala-by-svoyu-operatsiyu-1037906684.html
Володин: без вмешательства России НАТО начала бы свою операцию
Володин: без вмешательства России НАТО начала бы свою операцию
В ходе специальной военной операции российская армия наносит удары исключительно по военным объектам, гражданской инфраструктуре, и мирному населению Украины... 03.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-03T12:10+0300
2022-03-03T12:10+0300
2022-03-03T12:19+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 3 мар – Sputnik. Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что если бы российская сторона не приняла решение о начале специальной операции на Украине, то военный конфликт инициировал бы Североатлантический альянс, пишет РИА новости со ссылкой на выступление политика в эфире канала "Россия 24"Спикер Госдумы подчеркнул, что именно поставки оружия на Украину со стороны НАТО вынудили российское руководство начать миротворческую операцию, чтобы избежать трагических последствий, которые затронули бы не только саму Украину, но и другие страны. Специальная военная операция российской армии на Украине была начата 24 февраля. Россия много раз заявляла о геноциде мирных жителей Донбасса, и целью операции стала денацификация и демилитаризация Украины, а не ее оккупация. Министерство обороны России заявило, что на данный момент из строя выведено 1612 объектов военной инфраструктуры, под контроль взяты новые населенные пункты.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220303/rossiya-vyvela-iz-stroya-1612-obektov-voennoy-infrastruktury-ukrainy-1037905512.html
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Володин: без вмешательства России НАТО начала бы свою операцию
12:10 03.03.2022 (обновлено: 12:19 03.03.2022) Подписаться на
В ходе специальной военной операции российская армия наносит удары исключительно по военным объектам, гражданской инфраструктуре, и мирному населению Украины ничего не угрожает.
СУХУМ, 3 мар – Sputnik.
Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что если бы российская сторона не приняла решение о начале специальной операции на Украине, то военный конфликт инициировал бы Североатлантический альянс, пишет РИА новости
со ссылкой на выступление политика в эфире канала "Россия 24"
"Если бы не началась операция (России на Украине - ред.), буквально на следующий день началась бы операция со стороны НАТО, но только руками бандеровцев, неонацистов Украины. Мы успели, а это значит, спасли сотни тысяч жизней", – сказал Володин в эфире телеканала "Россия 24".
Спикер Госдумы подчеркнул, что именно поставки оружия на Украину со стороны НАТО вынудили российское руководство начать миротворческую операцию, чтобы избежать трагических последствий, которые затронули бы не только саму Украину, но и другие страны.
Специальная военная операция российской армии на Украине была начата 24 февраля. Россия много раз заявляла о геноциде мирных жителей Донбасса, и целью операции стала денацификация и демилитаризация Украины, а не ее оккупация.
Министерство обороны России заявило, что на данный момент из строя выведено 1612 объектов военной инфраструктуры, под контроль взяты новые населенные пункты.