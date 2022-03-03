https://sputnik-abkhazia.ru/20220303/volodin-bez-vmeshatelstva-rossii-nato-nachala-by-svoyu-operatsiyu-1037906684.html

Володин: без вмешательства России НАТО начала бы свою операцию

Володин: без вмешательства России НАТО начала бы свою операцию

В ходе специальной военной операции российская армия наносит удары исключительно по военным объектам, гражданской инфраструктуре, и мирному населению Украины... 03.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-03T12:10+0300

2022-03-03T12:10+0300

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военная спецоперация рф в донбассе

вячеслав володин

украина

новости

нато

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СУХУМ, 3 мар – Sputnik. Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что если бы российская сторона не приняла решение о начале специальной операции на Украине, то военный конфликт инициировал бы Североатлантический альянс, пишет РИА новости со ссылкой на выступление политика в эфире канала "Россия 24"Спикер Госдумы подчеркнул, что именно поставки оружия на Украину со стороны НАТО вынудили российское руководство начать миротворческую операцию, чтобы избежать трагических последствий, которые затронули бы не только саму Украину, но и другие страны. Специальная военная операция российской армии на Украине была начата 24 февраля. Россия много раз заявляла о геноциде мирных жителей Донбасса, и целью операции стала денацификация и демилитаризация Украины, а не ее оккупация. Министерство обороны России заявило, что на данный момент из строя выведено 1612 объектов военной инфраструктуры, под контроль взяты новые населенные пункты.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220303/rossiya-vyvela-iz-stroya-1612-obektov-voennoy-infrastruktury-ukrainy-1037905512.html

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вячеслав володин, украина, новости, нато