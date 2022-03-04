https://sputnik-abkhazia.ru/20220304/abkhaziya-voshla-v-top-5-napravleniy-dlya-ozdorovitelnogo-otdykha-1037927050.html
Абхазия вошла в топ-5 направлений для оздоровительного отдыха
Абхазия вошла в топ-5 направлений для оздоровительного отдыха
Традиционно Абхазия рассматривается туроператорами как направление внутреннего туризма, причиной тому является то, что отдыхающие прилетают в Сочинский... 04.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-04T13:45+0300
2022-03-04T13:45+0300
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СУХУМ, 4 мар – Sputnik. По результатам опроса пользователей социальных сетей, Абхазия вошла в пятерку самых популярных направлений для оздоровительного отдыха у россиян, сообщает сайт бронирования жилья Tvil.ru.Отдыхать и укреплять свое здоровье в Абхазии предпочитает 13% опрошенных жителей России. Треть из них - 33%, предпочитает лечиться на курортах Крымского полуострова, 17% отдает предпочтение санаториям Кавказских минеральных вод, еще 14% любит ездить в Краснодарский край.Замыкает пятерку лучших мест для укрепления здоровья Алтай, его выбрало 8% опрошенных.Близость гор к морскому побережью создает на территории Абхазии уникальный климат, идеально подходящий для облегчения симптомов большого количества заболеваний. Абхазия в качестве оздоровительного курорта не теряет своей популярности много десятилетий – туристы со всей России и близлежащих стран приезжают сюда лечить сердечно-сосудистые, кожные и легочные заболевания, приводить в порядок суставы и нервную систему.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220301/pitsunda-popala-v-desyatku-populyarnykh-napravleniy-dlya-otdykha-v-mae-1037856228.html
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отдых в абхазии, туризм, новости
Абхазия вошла в топ-5 направлений для оздоровительного отдыха
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Традиционно Абхазия рассматривается туроператорами как направление внутреннего туризма, причиной тому является то, что отдыхающие прилетают в Сочинский аэропорт, и то, что для прохождения таможенного контроля на границе достаточно внутреннего российского паспорта.
СУХУМ, 4 мар – Sputnik.
По результатам опроса пользователей социальных сетей, Абхазия вошла в пятерку самых популярных направлений для оздоровительного отдыха у россиян, сообщает сайт бронирования жилья Tvil.ru
.
Отдыхать и укреплять свое здоровье в Абхазии предпочитает 13% опрошенных жителей России. Треть из них - 33%, предпочитает лечиться на курортах Крымского полуострова, 17% отдает предпочтение санаториям Кавказских минеральных вод, еще 14% любит ездить в Краснодарский край.
Замыкает пятерку лучших мест для укрепления здоровья Алтай, его выбрало 8% опрошенных.
ТОП-10 направлений для оздоровительного туризма
Направление
Процент опрошенных
Крым
33%
Кавказские минеральные воды
17%
Краснодарский край
14%
Абхазия
13%
Алтай
8%
Карелия
5%
Калининградская область
3%
Башкортостан
3%
Московская область
2%
Ростовская область
2%
Близость гор к морскому побережью создает на территории Абхазии уникальный климат, идеально подходящий для облегчения симптомов большого количества заболеваний. Абхазия в качестве оздоровительного курорта не теряет своей популярности много десятилетий – туристы со всей России и близлежащих стран приезжают сюда лечить сердечно-сосудистые, кожные и легочные заболевания, приводить в порядок суставы и нервную систему.