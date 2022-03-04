https://sputnik-abkhazia.ru/20220304/fond-ashana-otkryl-sbor-sredstv-dlya-semiletnego-damira-buliskeriya-1037932473.html

Фонд "Ашана" открыл сбор средств для семилетнего Дамира Булискерия

Фонд "Ашана" открыл сбор средств для семилетнего Дамира Булискерия

В течение семи лет в клиниках России Дамиру Булискерия провели более двадцати операций разной степени сложности. 04.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-04T15:10+0300

2022-03-04T15:10+0300

2022-03-04T15:14+0300

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СУХУМ, 4 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Культурно-благотворительный фонд "Ашана" открыл сбор средств для семилетнего подопечного Дамира Булискерия, которому врачи поставили редкий диагноз – экстрофия клоаки, синдром короткой кишки.Это заболевание встречается у одного ребенка из 400 тысяч.Дамир родился шестимесячным с множественными пороками, на пятый день после рождения малыш был отправлен на лечение в Московскую клинику."Родился он с весом в один килограмм триста граммов, сразу его отправили в Москву на операции. С тех пор он находится в Москве, в данный момент он питается через капельницу внутривенно и нуждается в дорогостоящих препаратах. Также у него сепсис, он очень страдает, бывают крики, живот вздувается", – рассказала прабабушка мальчика Людмила Илясова.Она добавила, что у Дамира нет российского гражданства и страхового полиса, поэтому каждые три месяца бабушка привозит его в Абхазию.Стоимость очередной терапии составляет 416 440 рублей – эта сумма неподъемная для семьи Булискерия, которая за эти годы исчерпала все финансовые ресурсы и возможности.Диагноз мальчика – тяжелый врожденный дефект, при котором обнажается большая часть органов брюшной полости, а мочевой пузырь расщеплен на две части. Это крайне редкое, хроническое, ведущее к инвалидности и потенциально жизнеугрожающее состояние.Терапия для Дамира будет проведена в Российской детской клинической больнице, в отделении реконструктивной и восстановительной хирургии брюшной полости в Москве."Говорят, Бог помогает руками людей. Это действительно так, и мы не раз в этом убеждались. На наши призывы о помощи откликаются щедрые, исполненные сострадания, добра, милосердия, любви, люди. Так давайте и сейчас, объединив усилия, поможем Дамиру в его неравной борьбе с болезнью. Мы уверены в том, что лечение пройдет успешно и в ближайшее время мальчик наберет вес, окрепнет, сможет нормально развиваться, играть и учиться, как все дети. Ведь он так давно этого ждет – жить без боли и постоянной слабости. Каждое пожертвование подарит мальчику надежду на лучшее будущее", – призывает фонд "Ашана".О способах оказания помощи Дамиру Булискерия можно узнать на официальном сайте культурно-благотворительного фонда "Ашана".

https://sputnik-abkhazia.ru/20220218/zhizn-posle-ashana-sputnik-i-abaza-tv-zapustili-novyy-proekt-1037649940.html

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