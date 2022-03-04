https://sputnik-abkhazia.ru/20220304/kraski-zhizni-vystavka-kartin-igorya-tsimintiya-otkrylas-v-gudaute-1037931622.html

Краски жизни: выставка картин Игоря Циминтия открылась в Гудауте

Краски жизни: выставка картин Игоря Циминтия открылась в Гудауте

Выставка продлится с 4 по 14 марта, экспозиция представлена 49 работами мастера. 04.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-04T15:48+0300

2022-03-04T15:48+0300

2022-03-04T15:48+0300

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ГУДАУТА, 4 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Выставка картин художника Игоря Циминтия открылась в гудаутском Государственном музее Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар в пятницу 4 марта, передает корреспондент Sputnik.На выставке представлено 49 работ автора, написанных с 1994 года по наши дни. Среди них портреты, пейзажи, натюрморты, анималистика.Как рассказал Циминтия, живописью он увлекался еще с детства, но основательно заняться этим творчеством он решил в тяжелые послевоенные годы. Это его третья по счету выставка.Циминтия поблагодарил посетителей выставки и подчеркнул, что их внимание, отзывы стимулируют его на повышение своих навыков и на дальнейшее творчество.Сотрудник Гудаутского музея Гугуца Джикирба отметила, что за все время творческого пути Циминтия написал более 900 картин. Все они отличаются яркими цветами и большая их часть уже находится в частных коллекциях.Член Союза художников Абхазии Виталий Джения подчеркнул, что в картинах Циминтия невооруженным взглядом можно увидеть теплоту и любовь автора к Абхазии и природе.Он также предложил автору выставки подать заявку на вступление в "Союз художников Абхазии".Художник и скульптор Руслан Пандария признался, что ему было приятно побывать на подобном событии в период пандемии, когда не так много культурных мероприятий.Что касается самих картин Циминтия, по словам Пандария, они наполнены жизненной энергией и яркими красками, что придает людям хорошее настроение и наполняет оптимизмом.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220301/k-zhenskomu-dnyu-vystavka-tsvety-v-iskusstve-otkroetsya-v-sukhume-1037866526.html

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