Краски жизни: выставка картин Игоря Циминтия открылась в Гудауте
© Sputnik / Томас Тхайцук Выставка Игоря Циминтия в музее боевой славы в Гудауте
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка продлится с 4 по 14 марта, экспозиция представлена 49 работами мастера.
ГУДАУТА, 4 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Выставка картин художника Игоря Циминтия открылась в гудаутском Государственном музее Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар в пятницу 4 марта, передает корреспондент Sputnik.
На выставке представлено 49 работ автора, написанных с 1994 года по наши дни. Среди них портреты, пейзажи, натюрморты, анималистика.
© Sputnik / Томас Тхайцук Игорь Циминтия
Игорь Циминтия
© Sputnik / Томас Тхайцук
Как рассказал Циминтия, живописью он увлекался еще с детства, но основательно заняться этим творчеством он решил в тяжелые послевоенные годы. Это его третья по счету выставка.
"Я не отношу себя к профессиональным художникам. Это мое увлечение. Я стал заниматься вплотную этим искусством с 1994 года, когда после войны не было работы и было много свободного времени. Это стало меня завлекать. Хотя я со школьной скамьи готовил стенгазеты, занимался оформлением стендов. Также в армии и институте живопись была частью моей жизни", – рассказал он.
Циминтия поблагодарил посетителей выставки и подчеркнул, что их внимание, отзывы стимулируют его на повышение своих навыков и на дальнейшее творчество.
© Sputnik / Томас Тхайцук Выставка Игоря Циминтия в музее боевой славы в Гудауте
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка Игоря Циминтия в музее боевой славы в Гудауте
© Sputnik / Томас Тхайцук Выставка Игоря Циминтия в музее боевой славы в Гудауте
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка Игоря Циминтия в музее боевой славы в Гудауте
© Sputnik / Томас Тхайцук Выставка Игоря Циминтия в музее боевой славы в Гудауте
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка Игоря Циминтия в музее боевой славы в Гудауте
© Sputnik / Томас Тхайцук Выставка Игоря Циминтия в музее боевой славы в Гудауте
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка Игоря Циминтия в музее боевой славы в Гудауте
© Sputnik / Томас Тхайцук Выставка Игоря Циминтия в музее боевой славы в Гудауте
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка Игоря Циминтия в музее боевой славы в Гудауте
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка Игоря Циминтия в музее боевой славы в Гудауте
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка Игоря Циминтия в музее боевой славы в Гудауте
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка Игоря Циминтия в музее боевой славы в Гудауте
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка Игоря Циминтия в музее боевой славы в Гудауте
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка Игоря Циминтия в музее боевой славы в Гудауте
Сотрудник Гудаутского музея Гугуца Джикирба отметила, что за все время творческого пути Циминтия написал более 900 картин. Все они отличаются яркими цветами и большая их часть уже находится в частных коллекциях.
Член Союза художников Абхазии Виталий Джения подчеркнул, что в картинах Циминтия невооруженным взглядом можно увидеть теплоту и любовь автора к Абхазии и природе.
Он также предложил автору выставки подать заявку на вступление в "Союз художников Абхазии".
© Sputnik / Томас Тхайцук Выставка Игоря Циминтия в музее боевой славы в Гудауте
Выставка Игоря Циминтия в музее боевой славы в Гудауте
© Sputnik / Томас Тхайцук
Художник и скульптор Руслан Пандария признался, что ему было приятно побывать на подобном событии в период пандемии, когда не так много культурных мероприятий.
Что касается самих картин Циминтия, по словам Пандария, они наполнены жизненной энергией и яркими красками, что придает людям хорошее настроение и наполняет оптимизмом.