https://sputnik-abkhazia.ru/20220304/minoborony-rossii-tsel-natsionalistov---gumanitarnaya-katastrofa-na-donbasse-1037939867.html
Минобороны России: цель националистов - гуманитарная катастрофа на Донбассе
Минобороны России: цель националистов - гуманитарная катастрофа на Донбассе
Вооруженные силы России продолжают наступление, берут под контроль новые населенные пункты и уничтожают военную инфраструктуру противника. 04.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-04T21:00+0300
2022-03-04T21:00+0300
2022-03-04T21:48+0300
военная спецоперация рф в донбассе
министерство обороны рф
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СУХУМ, 4 мар - Sputnik. Отступающие подразделения националистов на Донбассе наносят ущерб объектам гражданской инфраструктуры с целью создания гуманитарной катастрофы, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.Представитель минобороны добавил, что Россия продолжает оказывать населению. Украины гуманитарную помощь, в частности, в Херсон российская армия доставила 140 тонн продовольствия и медикаментов, которые раздали жителям города. Гуманитарная помощь оказывается мирным жителям и в других населенных пунктахПомимо этого Министерство обороны сообщает о подготовке провокации в Харькове с участием западных журналистов. Размещая системы залпового огня в жилом секторе и запрещая мирным жителям покидать свои дома, националисты хотят вызвать огонь российской артиллерии, который планируется снимать на камеры.Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины была начата 24 февраля, за это время было уничтожено более 1800 объектов военной инфраструктуры противника.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220304/minooborony-rossii-zayavilo-o-provokatsiyakh-vsu-na-zaporozhskoy-aes-1037929181.html
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министерство обороны рф
Минобороны России: цель националистов - гуманитарная катастрофа на Донбассе
21:00 04.03.2022 (обновлено: 21:48 04.03.2022) Подписаться на
Вооруженные силы России продолжают наступление, берут под контроль новые населенные пункты и уничтожают военную инфраструктуру противника.
СУХУМ, 4 мар - Sputnik. Отступающие подразделения националистов на Донбассе наносят ущерб объектам гражданской инфраструктуры с целью создания гуманитарной катастрофы, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
По словам Конашенкова, наибольший урон наносится системам водоснабжения и энергетики, являющимися критически важными для жизнеобеспечения населения Донбасса.
Представитель минобороны добавил, что Россия продолжает оказывать населению. Украины гуманитарную помощь, в частности, в Херсон российская армия доставила 140 тонн продовольствия и медикаментов, которые раздали жителям города. Гуманитарная помощь оказывается мирным жителям и в других населенных пунктах
Помимо этого Министерство обороны сообщает о подготовке провокации в Харькове с участием западных журналистов. Размещая системы залпового огня в жилом секторе и запрещая мирным жителям покидать свои дома, националисты хотят вызвать огонь российской артиллерии, который планируется снимать на камеры.
Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины была начата 24 февраля, за это время было уничтожено более 1800 объектов военной инфраструктуры противника.