https://sputnik-abkhazia.ru/20220304/minoborony-rossii-tsel-natsionalistov---gumanitarnaya-katastrofa-na-donbasse-1037939867.html

Минобороны России: цель националистов - гуманитарная катастрофа на Донбассе

Минобороны России: цель националистов - гуманитарная катастрофа на Донбассе

Вооруженные силы России продолжают наступление, берут под контроль новые населенные пункты и уничтожают военную инфраструктуру противника. 04.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-04T21:00+0300

2022-03-04T21:00+0300

2022-03-04T21:48+0300

военная спецоперация рф в донбассе

министерство обороны рф

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СУХУМ, 4 мар - Sputnik. Отступающие подразделения националистов на Донбассе наносят ущерб объектам гражданской инфраструктуры с целью создания гуманитарной катастрофы, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.Представитель минобороны добавил, что Россия продолжает оказывать населению. Украины гуманитарную помощь, в частности, в Херсон российская армия доставила 140 тонн продовольствия и медикаментов, которые раздали жителям города. Гуманитарная помощь оказывается мирным жителям и в других населенных пунктахПомимо этого Министерство обороны сообщает о подготовке провокации в Харькове с участием западных журналистов. Размещая системы залпового огня в жилом секторе и запрещая мирным жителям покидать свои дома, националисты хотят вызвать огонь российской артиллерии, который планируется снимать на камеры.Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины была начата 24 февраля, за это время было уничтожено более 1800 объектов военной инфраструктуры противника.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220304/minooborony-rossii-zayavilo-o-provokatsiyakh-vsu-na-zaporozhskoy-aes-1037929181.html

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