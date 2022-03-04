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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220304/minooborony-rossii-zayavilo-o-provokatsiyakh-vsu-na-zaporozhskoy-aes-1037929181.html
Минообороны России заявило о провокациях ВСУ на Запорожской АЭС
Минообороны России заявило о провокациях ВСУ на Запорожской АЭС
Российская армия продолжает наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины, с начала специальной операции было поражено 1812 военных объектов, 62... 04.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-04T13:10+0300
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военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 4 мар - Sputnik. Министерство обороны России сообщило о провокациях со стороны украинских военных на Запорожской атомной электростанции, пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя ведомства Игоря Конашенкова. По сообщению министерства обороны, патруль Росгвардии подвергся обстрелу на территории, прилегающей к атомной электростанции. Противник вел обстрел из окон учебно-тренировочного комплекса, расположенного неподалеку, ответным огнем нападение было подавлено. Отступая, украинская диверсионная группа подожгла здание.Представитель Министерства обороны сообщает, что персонал атомной электростанции работает в штатном режиме, радиоактивный фон отслеживается и не превышает пределов нормы.Город Энергодар был взят под контроль Вооружённых сил России 28 февраля, украинские солдаты, охраняющие АЭС, покинули ее еще до прихода российских войск.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220304/nato-planirovala-razvyazat-tretyu-mirovuyu-voynu-zayavil-eks-premer-ukrainy-1037927618.html
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Минообороны России заявило о провокациях ВСУ на Запорожской АЭС

13:10 04.03.2022 (обновлено: 13:13 04.03.2022)
© Sputnik / ФалинВид на Запорожскую атомную электростанцию
Вид на Запорожскую атомную электростанцию - Sputnik Абхазия, 1920, 04.03.2022
© Sputnik / Фалин
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Российская армия продолжает наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины, с начала специальной операции было поражено 1812 военных объектов, 62 самолета и 635 танков.
СУХУМ, 4 мар - Sputnik. Министерство обороны России сообщило о провокациях со стороны украинских военных на Запорожской атомной электростанции, пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя ведомства Игоря Конашенкова.
"Целью провокации киевского режима на атомном объекте является попытка обвинить Россию в создании очага радиоактивного заражения. Всё это свидетельствует о преступном замысле киевского режима или о полной утрате Зеленским контроля за действиями украинских диверсионных групп с участием иностранных наемников". - заявил Конашенков.
По сообщению министерства обороны, патруль Росгвардии подвергся обстрелу на территории, прилегающей к атомной электростанции. Противник вел обстрел из окон учебно-тренировочного комплекса, расположенного неподалеку, ответным огнем нападение было подавлено. Отступая, украинская диверсионная группа подожгла здание.
Представитель Министерства обороны сообщает, что персонал атомной электростанции работает в штатном режиме, радиоактивный фон отслеживается и не превышает пределов нормы.
Совет Россия - НАТО в Брюсселе - Sputnik Абхазия, 1920, 04.03.2022
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НАТО планировала развязать третью мировую войну, заявил экс-премьер Украины
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