https://sputnik-abkhazia.ru/20220304/nato-planirovala-razvyazat-tretyu-mirovuyu-voynu-zayavil-eks-premer-ukrainy-1037927618.html

НАТО планировала развязать третью мировую войну, заявил экс-премьер Украины

НАТО планировала развязать третью мировую войну, заявил экс-премьер Украины

Бывший премьер-министр Украины обличил североатлантический альянс в намерении развязать ядерную войну руками Украины. 04.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-04T12:45+0300

2022-03-04T12:45+0300

2022-03-04T12:46+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 4 мар - Sputnik. НАТО планировала начать третью мировую войну с применением ядерного оружия против России, ключевая роль в развязывании отводилась Киеву, об этом заявил бывший премьер Украины Николай Азаров.Он сообщил, что на Украине готовилась провокация с целью уничтожения населения ЛНР и ДНР, а президент России Владимир Путин спас сотни тысяч жизней в Донбассе, начав спецоперацию."Только сейчас появилась возможность обнародовать разведданные по подготовке провокации с последующим нанесением вероломного удара с уничтожением населения на территории ЛНР и ДНР. Путин опередил Украину и НАТО и фактически спас сотни тысяч жизней республик", - написал он в своем посте.Украина готовилась напасть на Донбасс 25 февраля, указал Азаров. План нападения разрабатывался совместно с США, подчеркнул он. По словам экс-премьера Украины, за неделю до начала военной операции России в ДНР докладывали о перехваченной у украинских войск карте наступления на Донбасс, и там было четко разложено, когда будут наноситься удары, какими подразделениями и каким вооружением.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля с целью защитить жителей Донбасса. Для этого, по словам путина, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, угрозы гражданскому населению не представляют. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, при этом речи об оккупации Украины не идет.По данным на 3 марта, поражены более 1,6 тысячи объектов, уничтожены 62 самолета, 606 танков и другой бронированной техники ВСУ. Под контролем ВС России территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, официально еще не опубликована. Вооруженные силы России достигли господства в воздухе над всей Украиной.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220303/volodin-bez-vmeshatelstva-rossii-nato-nachala-by-svoyu-operatsiyu-1037906684.html

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