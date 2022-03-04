https://sputnik-abkhazia.ru/20220304/minzdrav-zayavil-o-spade-zabolevaemosti-covid-19-v-abkhazii-1037922915.html

Минздрав заявил о спаде заболеваемости COVID-19 в Абхазии

Минздрав заявил о спаде заболеваемости COVID-19 в Абхазии

Вопросы обеспеченности медучреждений Абхазии медикаментами и расходным материалом и текущая эпидобстановка по коронавиурсу обсуждалась на рабочем совещании... 04.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-04T08:36+0300

2022-03-04T08:36+0300

2022-03-04T09:48+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

абхазия

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СУХУМ, 4 мар – Sputnik. Заболеваемость COVID-19 в Абхазии заметно снизилась, уменьшилось и общее число стационарных больных, такие данные привели министр здравоохранения Эдуард Бутба и главный санитарный врач столицы Алла Беляева, сообщает пресс-служба Минздрава.Бутба отметил, что есть запасы медицинского кислорода и доложил премьеру о работе по дополнительному формированию резерва.Что касается лекарственного обеспечения, по информации руководителя "Абхазфармации" Рустама Адлейба, с начала года медучреждениям республики выдано препаратов для лечения коронавирусной инфекции, в том числе дорогостоящих (Актемра, Артлегиа и др.) на общую сумму 50,8 миллиона рублей.Республиканское фармпредприятие продолжает обеспечение медучреждений и другими востребованными препаратами по линии гемодиализа и онкозаболеваний, сообщил Адлейба.Все лечебно-профилактические учреждения, задействованные в борьбе с коронавирусной инфекцией, обеспечиваются необходимыми расходными материалами.Премьер-министр Александр Анкваб указал, что важно уделять особое внимание формированию резервов с учетом возможных изменений в ценообразовании на внешних фармацевтических рынках и поставкам медицинских препаратов в Абхазию.Всего с начала пандемии в Абхазии выявили свыше 52 тысяч случаев коронавируса, около 20 тысяч привились.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220303/skonchalis-dva-patsienta-gudautskogo-kovidnogo-gospitalya-1037921853.html

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