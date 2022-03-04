https://sputnik-abkhazia.ru/20220304/murashko-rossiya-obladaet-dostatochnym-zapasom-zhiznenno-vazhnykh-lekarstv-1037935874.html

Мурашко: Россия обладает достаточным запасом жизненно важных лекарств

Мурашко: Россия обладает достаточным запасом жизненно важных лекарств

В российском Минздраве в пятницу состоялось совещание об обеспечении лекарствами и медицинскими изделиями в период санкций, в нем приняли участие представители... 04.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-04T17:14+0300

2022-03-04T17:14+0300

2022-03-04T17:32+0300

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СУХУМ, 4 мар – Sputnik. У России в текущее время достаточный запас лекарств, в том числе из перечня жизненно необходимых, заявлений об ограничениях поставок лекарств из-за рубежа пока нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав."Заявлений о возможных ограничениях поставок лекарств из-за рубежа на сегодня не звучало", – сказал глава Минздрава Михаил Мурашко на совещании об обеспечении лекарствами и медицинскими изделиями в период санкций.Ранее, в среду, министр здравоохранения России Михаил Мурашко и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров провели встречу с представителями фармбизнеса. Участники совещания обсудили ситуацию в фарминдустрии и возможные меры поддержки отрасли в текущих условиях.В ведомстве подчеркнули, что сегодня особое значение имеет обеспечение стабильных поставок лекарств."Для нас сегодня крайне важно бесперебойное поступление качественных и доступных по цене лекарств как в аптечную, так и в госпитальную сеть", – цитирует Мурашко его пресс-служба.

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