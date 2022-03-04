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Мурашко: Россия обладает достаточным запасом жизненно важных лекарств
Мурашко: Россия обладает достаточным запасом жизненно важных лекарств
В российском Минздраве в пятницу состоялось совещание об обеспечении лекарствами и медицинскими изделиями в период санкций, в нем приняли участие представители... 04.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-04T17:14+0300
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СУХУМ, 4 мар – Sputnik. У России в текущее время достаточный запас лекарств, в том числе из перечня жизненно необходимых, заявлений об ограничениях поставок лекарств из-за рубежа пока нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав."Заявлений о возможных ограничениях поставок лекарств из-за рубежа на сегодня не звучало", – сказал глава Минздрава Михаил Мурашко на совещании об обеспечении лекарствами и медицинскими изделиями в период санкций.Ранее, в среду, министр здравоохранения России Михаил Мурашко и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров провели встречу с представителями фармбизнеса. Участники совещания обсудили ситуацию в фарминдустрии и возможные меры поддержки отрасли в текущих условиях.В ведомстве подчеркнули, что сегодня особое значение имеет обеспечение стабильных поставок лекарств."Для нас сегодня крайне важно бесперебойное поступление качественных и доступных по цене лекарств как в аптечную, так и в госпитальную сеть", – цитирует Мурашко его пресс-служба.
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Мурашко: Россия обладает достаточным запасом жизненно важных лекарств
17:14 04.03.2022 (обновлено: 17:32 04.03.2022) Подписаться на
В российском Минздраве в пятницу состоялось совещание об обеспечении лекарствами и медицинскими изделиями в период санкций, в нем приняли участие представители Минпромторга, Минфина, ФАС и Росздравнадзора.
СУХУМ, 4 мар – Sputnik.
У России в текущее время достаточный запас лекарств, в том числе из перечня жизненно необходимых, заявлений об ограничениях поставок лекарств из-за рубежа пока нет, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Минздрав.
"Заявлений о возможных ограничениях поставок лекарств из-за рубежа на сегодня не звучало", – сказал глава Минздрава Михаил Мурашко на совещании об обеспечении лекарствами и медицинскими изделиями в период санкций.
Ранее, в среду, министр здравоохранения России Михаил Мурашко и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров провели встречу с представителями фармбизнеса. Участники совещания обсудили ситуацию в фарминдустрии и возможные меры поддержки отрасли в текущих условиях.
На данный момент Россия обладает достаточным запасом лекарственных препаратов, в том числе по номенклатуре ЖНВЛП: по словам участников, во многом этому поспособствовал "антиковидный" опыт фармацевтической отрасли, отметила по итогам встречи пресс-служб Минздрава.
В ведомстве подчеркнули, что сегодня особое значение имеет обеспечение стабильных поставок лекарств.
"Для нас сегодня крайне важно бесперебойное поступление качественных и доступных по цене лекарств как в аптечную, так и в госпитальную сеть", – цитирует Мурашко его пресс-служба.