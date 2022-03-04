https://sputnik-abkhazia.ru/20220304/pervyy-lider-svobodnoy-abkhazii-pamyati-vladislava-ardzinba-1037929797.html

Первый лидер свободной Абхазии: памяти Владислава Ардзинба

Первый лидер свободной Абхазии: памяти Владислава Ардзинба

Четвертого марта 2010 года ушел из жизни основатель современного абхазского государства, первый президент Абхазии Владислав Григорьевич Ардзинба. 04.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-04T14:00+0300

2022-03-04T14:00+0300

2022-03-04T14:28+0300

абхазия

владислав ардзинба

политика

общество

история

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Государственный и политический деятель Абхазии скончался на 65-м году жизни. Он похоронен в родном селе Нижняя Эшера рядом с погибшими бойцами Гумистинского фронта.Родился, но не умер"В ту ночь многие в Абхазии наблюдали необычное явление: черная туча вдруг затмила луну, а затем вокруг небесного светила образовался нимб. В народе говорят, что такое происходит, когда умирает великий человек. На утро стало известно о кончине Владислава Ардзинба", – вспоминает поэт, государственно-политический деятель и соратник Владислава Ардзинба Геннадий Аламиа.4 марта 2010 года в московской клинике скончался первый президент Абхазии Владислав Ардзинба. Для всей Абхазии это была трагическая весть. В республике отменили праздничные мероприятия и спортивные соревнования, жители страны стали переносить свадьбы и другие семейные торжества. На всех зданиях, где располагались госучреждения и ведомства, приспустили флаги с траурными лентами.Весть о смерти национального лидера объединила жителей всей Абхазии, как во время Отечественной войны 1992-93 годов. А матери погибших за свободу и независимость страны, по словам общественного деятеля Гули Кичба, оплакивали Владислава Ардзинба так же, как и своих сыновей."В день похорон Ардзинба матери погибших говорили, чтобы их сыновья встречали своего лидера, который идет к ним", – отметила Кичба в одном из интервью Sputnik.Геннадий Аламиа считает, что Ардзинба был послан абхазскому народу высшими силами, и такие люди не умирают. В одном из своих стихотворений он отмечает, что есть дата рождения Владислава Григорьевича, но нет даты его смерти."Для меня человек такого ранга не умер и никогда не умрет. От мала до велика у всех он в памяти и душе, поэтому он бессмертен", – убежден Аламиа.Общественно-политический деятель России, депутат Госдумы Константин Затулин в своей статье о первом президенте Абхазии написал, что Владислав Ардзинба для абхазов был национальным героем, которого народ рождает в самый ответственный момент.Символ победыВладислав Ардзинба возглавил республику в судьбоносный момент – накануне Отечественной войны народа Абхазии. Геннадий Аламиа уверен, что именно благодаря Ардзинба абхазский народ смог выстоять в неравной войне с Грузией."Мне помнится, как в начале войны в Абхазию приехали представители ООН. Они пытались убедить Владислава, что абхазы неправильно поступают, что весь мир против них, и что абхазы должны воссоединиться с Грузией. Выслушав их, Владислав не спеша взял слово. Говорил он около 15 минут. В итоге он их до того довел, что в конце встречи делегаты повторяли, что ООН ничего не решает, их слово не имеет силы, они могут только заявление сделать и все. Владислав был убежден, если постоянно соглашаться с тем, что тебе навязывают, то это гораздо хуже, чем поражение. Благодаря Владиславу, наш маленький народ смог победить тогда, когда правители всех стран мира были против нас. Сам Владислав говорил: "Если я смогу пришвартовать корабль с абхазским народом у тихого берега, то для меня это будет самым большим счастьем". Действительно, он подвел нас к тихому берегу, принес нам свободу и независимость", – подчеркнул Аламиа.Владислав Ардзинба, по словам общественно-политического деятеля, был настоящим лидером и вел себя так, как обычно подобает вести себя лидерам больших стран."Когда мы написали гимн, он дал послушать его Пастухову (российский и советский дипломат Борис Пастухов - прим.), который ответил так: "Этот гимн как будто написан для такой большой страны, как Китай". На это Владислав ответил: "Для нас Абхазия по величине и значимости не меньше, чем Китай". Он смотрел глубоко. Для него Абхазское государство начиналась с древнего государства, которое насчитывает более тысячи лет. И все, что он делал, должно было быть переплетено с древней историей. И при создании гимна, и при создании флага, авторы должны были ссылаться на историю. Одним словом, он не считал, что история Абхазии начинается с него. Благодаря этому он был таким сильным", – добавил Геннадий Аламиа.Владислав Ардзинба – первый президент Абхазии, историк, филолог, специалист по мифологии, культуре и истории древних народов Малой Азии, в частности хаттов и хеттов, доктор исторических наук, профессор, академик Академии наук Абхазии, Адыгской международной АН, лауреат международной Кондуровской премии. Герой Абхазии и кавалер ордена "Ахьдз-Апша" I степени.В 1990 году Владислав Ардзинба был избран председателем Верховного Совета Абхазии. С началом Отечественной войны он возглавил национально-освободительную борьбу народа Абхазии. 26 ноября 1994 года Ардзинба был избран президентом Абхазии, а 3 октября 1999 избран на второй президентский срок.Владислава Ардзинба не стало 4 марта 2010 года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20200514/uchenyj-lider-1021032094.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220304/dvenadtsat-let-bez-vladislava-v-abkhazii-pochtili-pamyat-pervogo-prezidenta-1037926760.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20210304/1014669718.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20201224/Pervyy-iz-abkhazov-kak-Vladislav-Ardzinba-stal-predsedatelem-Verkhovnogo-Soveta--1031517373.html

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абхазия, владислав ардзинба, политика, общество, история