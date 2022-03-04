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Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 5 и 6 марта
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 5 и 6 марта
Территория Черноморского побережья Абхазии в выходные будет под влиянием активной фронтальной зоны и затока холода с северо-запада. 04.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-04T20:28+0300
2022-03-04T20:28+0300
2022-03-04T20:28+0300
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СУХУМ, 3 мар – Sputnik. В предстоящие выходные, 5 и 6 марта, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь, местами возможен дождь со снегом, туман, в предгорьях и горах снег с дождем, снег. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, в порывах от 12 до 17 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +2°С до +7°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-4 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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новости, климат, общество, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 5 и 6 марта
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Территория Черноморского побережья Абхазии в выходные будет под влиянием активной фронтальной зоны и затока холода с северо-запада.
СУХУМ, 3 мар – Sputnik. В предстоящие выходные, 5 и 6 марта, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь, местами возможен дождь со снегом, туман, в предгорьях и горах снег с дождем, снег. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, в порывах от 12 до 17 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +2°С до +7°С.
Температура морской воды +9°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-4 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.