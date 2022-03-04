https://sputnik-abkhazia.ru/20220304/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-5-i-6-marta-1037939457.html

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 5 и 6 марта

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 5 и 6 марта

Территория Черноморского побережья Абхазии в выходные будет под влиянием активной фронтальной зоны и затока холода с северо-запада. 04.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-04T20:28+0300

2022-03-04T20:28+0300

2022-03-04T20:28+0300

в абхазии

новости

климат

общество

погода в абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/19/1037784571_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8208b5082bb89270d4bfc6f3e39ab58b.jpg

СУХУМ, 3 мар – Sputnik. В предстоящие выходные, 5 и 6 марта, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь, местами возможен дождь со снегом, туман, в предгорьях и горах снег с дождем, снег. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, в порывах от 12 до 17 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +2°С до +7°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-4 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, климат, общество, погода в абхазии