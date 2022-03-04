https://sputnik-abkhazia.ru/20220304/roskomnadzor-zablokiroval-dostup-k-facebook-na-territorii-rossii-1037940162.html

Роскомнадзор заблокирует доступ к Facebook на территории России

Роскомнадзор заблокирует доступ к Facebook на территории России

За последние полтора года зафиксировано более 20 случаев дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов со стороны социальной сети Facebook. 04.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-04T21:35+0300

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СУХУМ, 4 мар - Sputnik. Роскомнадзор в качестве ответных мер на ограничение доступа к российским СМИ заблокировал доступ к сети Facebook, сообщается на сайте надзорного органа.По данным ведомства, с октября 2020 года зафиксировано 26 случаев дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов со стороны Facebook. Сообщается, что социальной сетью был ограничен доступ к следующим российским СМИ: "Звезда", "РИА Новости", Sputnik, RT, "Лента.ру" и "Газета.ру".Роскомнадзор напоминает, что упомянутые ограничения запрещены Федеральным законом № 272-ФЗ "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации", принятым, в том числе, для недопущения нарушений ключевых принципов свободного распространения информации и беспрепятственного доступа российских пользователей к российским СМИ на иностранных интернет-платформах.Ранее Генпрокуратура по согласованию с МИД признала Facebook причастной к нарушению прав и свобод граждан России из-за ограничения официальных аккаунтов российских СМИ.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220304/matvienko-nazvala-bespretsedentnoy-informatsionnuyu-voynu-protiv-rossii-1037935019.html

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