https://sputnik-abkhazia.ru/20220304/matvienko-nazvala-bespretsedentnoy-informatsionnuyu-voynu-protiv-rossii-1037935019.html
Матвиенко назвала беспрецедентной информационную войну против России
Матвиенко назвала беспрецедентной информационную войну против России
На фоне российской операции по демилитаризации Украины европейские страны и США запрещают распространение сигнала и контента Russia Today и Sputnik... 04.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-04T16:24+0300
2022-03-04T16:24+0300
2022-03-04T17:26+0300
валентина матвиенко
новости
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СУХУМ, 4 мар - Sputnik. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о том, что западные страны развязали против России беспрецедентную по масштабам информационную войну, сообщает РИА Новости со ссылкой на заседание Совета Федерации.Спикер отметила, что на российских граждан и военнослужащих бесперебойно изливаются потоки лживой и недостоверной информации и назвала происходящее в американских социальных сетях "ковровыми бомбардировками"."По сути, идет война на ментальное, моральное, культурное уничтожение нашей Родины. Не секрет, что и внутри страны есть люди, способные сознательно или неосознанно поучаствовать в таких информационных боевых действиях", – добавила Матвиенко и отметила, что, несмотря на все усилия, расколоть российское общество западным странам не удалось.Ранее Государственная Дума в окончательном чтении приняла закон об уголовной ответственности за распространение недостоверной информации о действиях российских военных и призыв к антироссийским санкциям. Наказанием за нарушение станут крупные денежные штрафы, принудительные работы или лишение свободы, срок которого, если нарушение привело к тяжелым последствиям, может достигать 15 лет.Позже закон был одобрен Советом Федерации.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220227/evrokomissiya-predlozhila-zapretit-rabotu-rt-sputnik-i-ikh-dochernikh-kompaniy-v-evrope-1037823451.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220304/gosduma-prinyala-zakon-ob-ugolovnoy-otvetstvennosti-za-feyki-o-deystviyakh-rossiyskoy-armii-1037926023.html
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валентина матвиенко, новости
Матвиенко назвала беспрецедентной информационную войну против России
16:24 04.03.2022 (обновлено: 17:26 04.03.2022) Подписаться на
На фоне российской операции по демилитаризации Украины европейские страны и США запрещают распространение сигнала и контента Russia Today и Sputnik, ограничения на доступ к российским информационным ресурсам наложили также Instagram, YouTube, Facebook и TikTok.
СУХУМ, 4 мар - Sputnik.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о том, что западные страны развязали против России беспрецедентную по масштабам информационную войну, сообщает РИА Новости
со ссылкой на заседание Совета Федерации.
"Запад развернул настоящую информационную войну против России. Войну беспрецедентную по масштабам, по степени агрессивности, по концентрации ненависти, каждая атака в которой была подготовлена и технически обеспечена", – заявила Матвиенко.
Спикер отметила, что на российских граждан и военнослужащих бесперебойно изливаются потоки лживой и недостоверной информации и назвала происходящее в американских социальных сетях "ковровыми бомбардировками".
"По сути, идет война на ментальное, моральное, культурное уничтожение нашей Родины. Не секрет, что и внутри страны есть люди, способные сознательно или неосознанно поучаствовать в таких информационных боевых действиях", – добавила Матвиенко и отметила, что, несмотря на все усилия, расколоть российское общество западным странам не удалось.
Ранее Государственная Дума в окончательном чтении приняла закон об уголовной ответственности за распространение недостоверной информации о действиях российских военных и призыв к антироссийским санкциям. Наказанием за нарушение станут крупные денежные штрафы, принудительные работы или лишение свободы, срок которого, если нарушение привело к тяжелым последствиям, может достигать 15 лет.
Позже закон был одобрен Советом Федерации.