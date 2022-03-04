https://sputnik-abkhazia.ru/20220304/matvienko-nazvala-bespretsedentnoy-informatsionnuyu-voynu-protiv-rossii-1037935019.html

Матвиенко назвала беспрецедентной информационную войну против России

Матвиенко назвала беспрецедентной информационную войну против России

На фоне российской операции по демилитаризации Украины европейские страны и США запрещают распространение сигнала и контента Russia Today и Sputnik... 04.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-04T16:24+0300

2022-03-04T16:24+0300

2022-03-04T17:26+0300

валентина матвиенко

новости

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СУХУМ, 4 мар - Sputnik. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о том, что западные страны развязали против России беспрецедентную по масштабам информационную войну, сообщает РИА Новости со ссылкой на заседание Совета Федерации.Спикер отметила, что на российских граждан и военнослужащих бесперебойно изливаются потоки лживой и недостоверной информации и назвала происходящее в американских социальных сетях "ковровыми бомбардировками"."По сути, идет война на ментальное, моральное, культурное уничтожение нашей Родины. Не секрет, что и внутри страны есть люди, способные сознательно или неосознанно поучаствовать в таких информационных боевых действиях", – добавила Матвиенко и отметила, что, несмотря на все усилия, расколоть российское общество западным странам не удалось.Ранее Государственная Дума в окончательном чтении приняла закон об уголовной ответственности за распространение недостоверной информации о действиях российских военных и призыв к антироссийским санкциям. Наказанием за нарушение станут крупные денежные штрафы, принудительные работы или лишение свободы, срок которого, если нарушение привело к тяжелым последствиям, может достигать 15 лет.Позже закон был одобрен Советом Федерации.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20220304/gosduma-prinyala-zakon-ob-ugolovnoy-otvetstvennosti-za-feyki-o-deystviyakh-rossiyskoy-armii-1037926023.html

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валентина матвиенко, новости