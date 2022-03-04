https://sputnik-abkhazia.ru/20220304/rossiyskie-pogranichniki-presekli-vvoz-narkotikov-iz-abkhazii-1037938372.html
Российские пограничники пресекли ввоз наркотиков из Абхазии
Российские пограничники пресекли ввоз наркотиков из Абхазии
Максимальный срок лишения свободы за попытку провоза наркотиков через границу таможенного союза составляет 7 лет. 04.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-04T21:42+0300
2022-03-04T21:42+0300
2022-03-04T21:42+0300
новости
наркотики
пограничное управление фсб рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/0a/1033186899_2:0:2598:1460_1920x0_80_0_0_538f5f5e76c28faa550ffeed30033ea1.jpg
СУХУМ, 4 мар - Sputnik. Иностранный гражданин был задержан на российско-абхазской границе сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю за попытку провоза запрещенных веществ, сообщает пресс-служба ведомства.После задержания подозреваемого была проведена экспертиза, показавшая, что в свертках находились наркотики - метадон и кокаин общим весом 0,27 грамм.В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 229.1 УК РФ ("Контрабанда наркотических средств")
https://sputnik-abkhazia.ru/20220223/vyyavleny-fakty-nezakonnogo-vvoza-v-abkhaziyu-narkotikov-v-osobo-krupnom-razmere-1037741145.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/0a/1033186899_326:0:2273:1460_1920x0_80_0_0_50f1342a606461d18e235bd007b91319.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, наркотики, пограничное управление фсб рф
Российские пограничники пресекли ввоз наркотиков из Абхазии
Подписаться на
Максимальный срок лишения свободы за попытку провоза наркотиков через границу таможенного союза составляет 7 лет.
СУХУМ, 4 мар - Sputnik. Иностранный гражданин был задержан на российско-абхазской границе сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю за попытку провоза запрещенных веществ, сообщает пресс-служба ведомства.
Мужчина 1998 года рождения направлялся из Абхазии в Россию, и имел при себе два свертка с неизвестными веществами.
После задержания подозреваемого была проведена экспертиза, показавшая, что в свертках находились наркотики - метадон и кокаин общим весом 0,27 грамм.
В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 229.1 УК РФ ("Контрабанда наркотических средств")