https://sputnik-abkhazia.ru/20220304/rossiyskie-pogranichniki-presekli-vvoz-narkotikov-iz-abkhazii-1037938372.html

Российские пограничники пресекли ввоз наркотиков из Абхазии

Российские пограничники пресекли ввоз наркотиков из Абхазии

Максимальный срок лишения свободы за попытку провоза наркотиков через границу таможенного союза составляет 7 лет. 04.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-04T21:42+0300

2022-03-04T21:42+0300

2022-03-04T21:42+0300

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СУХУМ, 4 мар - Sputnik. Иностранный гражданин был задержан на российско-абхазской границе сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю за попытку провоза запрещенных веществ, сообщает пресс-служба ведомства.После задержания подозреваемого была проведена экспертиза, показавшая, что в свертках находились наркотики - метадон и кокаин общим весом 0,27 грамм.В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 229.1 УК РФ ("Контрабанда наркотических средств")

https://sputnik-abkhazia.ru/20220223/vyyavleny-fakty-nezakonnogo-vvoza-v-abkhaziyu-narkotikov-v-osobo-krupnom-razmere-1037741145.html

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новости, наркотики, пограничное управление фсб рф