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https://sputnik-abkhazia.ru/20220304/rossiyskie-pogranichniki-presekli-vvoz-narkotikov-iz-abkhazii-1037938372.html
Российские пограничники пресекли ввоз наркотиков из Абхазии
Российские пограничники пресекли ввоз наркотиков из Абхазии
Максимальный срок лишения свободы за попытку провоза наркотиков через границу таможенного союза составляет 7 лет. 04.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-04T21:42+0300
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СУХУМ, 4 мар - Sputnik. Иностранный гражданин был задержан на российско-абхазской границе сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю за попытку провоза запрещенных веществ, сообщает пресс-служба ведомства.После задержания подозреваемого была проведена экспертиза, показавшая, что в свертках находились наркотики - метадон и кокаин общим весом 0,27 грамм.В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 229.1 УК РФ ("Контрабанда наркотических средств")
https://sputnik-abkhazia.ru/20220223/vyyavleny-fakty-nezakonnogo-vvoza-v-abkhaziyu-narkotikov-v-osobo-krupnom-razmere-1037741145.html
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новости, наркотики, пограничное управление фсб рф

Российские пограничники пресекли ввоз наркотиков из Абхазии

21:42 04.03.2022
© Sputnik / Акоп Кущян Граница Абхазии и России с воздуха
Граница Абхазии и России с воздуха - Sputnik Абхазия, 1920, 04.03.2022
© Sputnik / Акоп Кущян
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Максимальный срок лишения свободы за попытку провоза наркотиков через границу таможенного союза составляет 7 лет.
СУХУМ, 4 мар - Sputnik. Иностранный гражданин был задержан на российско-абхазской границе сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю за попытку провоза запрещенных веществ, сообщает пресс-служба ведомства.
Мужчина 1998 года рождения направлялся из Абхазии в Россию, и имел при себе два свертка с неизвестными веществами.
После задержания подозреваемого была проведена экспертиза, показавшая, что в свертках находились наркотики - метадон и кокаин общим весом 0,27 грамм.
Граница Абхазии и России с воздуха - Sputnik Абхазия, 1920, 23.02.2022
В Абхазии
Трое задержаны за незаконный ввоз в Абхазию наркотиков в особо крупном размере
23 февраля, 19:20
В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 229.1 УК РФ ("Контрабанда наркотических средств")
В Абхазии
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