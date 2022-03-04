https://sputnik-abkhazia.ru/20220304/simvol-priznaniya-sergeyu-bagapsh-ispolnilos-by-73-goda-1037936326.html

Символ признания: Сергею Багапш исполнилось бы 73 года

Символ признания: Сергею Багапш исполнилось бы 73 года

Второй президент Абхазии Сергей Багапш родился 4 марта 1949 года, сегодня ему исполнилось бы 73 года. 04.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-04T18:42+0300

2022-03-04T18:42+0300

2022-03-04T19:12+0300

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Багапш возглавил страну во время тяжелого общественно-политического кризиса и сумел разрядить напряжение.На одной из центральных улиц Сухума уже много лет висит баннер с фотографией Сергея Багапш и надписью "жить с верой в добро и людей". Эта фраза как нельзя лучше отражает жизненный принцип второго президента Абхазии.Сергей Багапш стал президентом Абхазии в 2004 году во время тяжелого общественно-политического кризиса. Но, по словам журналиста и общественного деятеля Гурама Амкуаб, Сергей Васильевич сумел разрядить напряжение, и не для красного словца в одном из своих выступлений перед избирателями он сказал: "для меня важно так отработать свое президентство, чтобы не было стыдно перед самим собой".Многие в Абхазии и России называли Багапша большим мастером компромиссов, способным в самых сложных ситуациях найти решение, устраивающее обе стороны. Амкуаб считает, что это крайне было необходимо республике, истерзанной не только войной с Грузией, но и многочисленными внутренними конфликтами."В его президентский срок было начато восстановление курортов и сферы обслуживания, ослаблен действующий в республике криминалитет и самое главное - установлены дипломатические и экономические отношения и официальное военное сотрудничество с Россией. У него было удивительное качество - уметь общаться с людьми. У Сергея Васильевича были хорошие и открытые отношения с многими российскими министрами, даже с теми, кто сначала относился к нему дистанционно. Они отдавались его открытому и доброму отношению и быстро становились его друзьями и партнерами. Благодаря хорошим личным связям ему часто удавалось решать вопросы по звонку. Благодаря его связям с 2006 года стали постоянно идти финансовые потоки из России. Он хорошо понимал, чтобы дверь открылась, надо в нее постучаться", - сказал Амкуаб.В отношениях с Грузией, как отмечает журналист и общественный деятель, Багапш проявлял жесткость, при этом он допускал установление хороших отношений с соседним государством, но только в том случае, если оно признает независимость Абхазии.Достойный лидер и политикВо время президентства Сергея Багапш в республику приезжали многие работники СМИ, которые не раз брали у него интервью. Гурам Амкуаб, как абхазский журналист оказывал содействие российским коллегам. Он признается, что часто слышал восторженные речи журналистов, побеседовавших с президентом.Журналист признается, что не идеализирует второго президента Абхазии, у него, как и у всех лидеров были и неудачи. Однако, как подчеркивает Амкуаб, Сергей Багапш никогда умышленно не сделал бы ничего, что могло навредить интересам Абхазии."Я не хочу идеализировать Сергея Васильевича, у него как у всех были и неудачи. Но это было время, когда только начало строиться государство. Власть многого не знало и не умело, не было опыта, а нужно было строить современное государство. Возможно, что-то можно было сделать лучше, но я точно знаю одно - он никогда умышленно не сделал бы ничего, что повредило бы интересам Абхазии. В памяти абхазского народа Сергей Васильевич навсегда останется, как достойный лидер и политик, который сделал все возможное для окончательного решения вопроса территориальной целостности Абхазии", - отмечает Амкуаб.По мнению журналиста, если Владислав Ардзинба был основоположником Абхазского государства, то с именем Сергея Багапш связано признание независимости Абхазии Российской Федерацией и рядом других стран.Сергей Багапш родился 4 марта 1949 года в городе Сухум. Окончил Институт субтропического хозяйства по специальности "агрономия". Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов занимал должность первого заместителя председателя Совета Министров Абхазской АССР, позже — Республики Абхазия. В конце 90-х годов Багапш возглавлял правительство республики. В 2005 году он стал президентом Абхазии, а в 2009 был переизбран на второй срок.Сергей Багапш скончался в возрасте 62 лет 29 мая 2011 года. Багапш похоронен на родовом кладбище в селе Джгярда Очамчырского района. Его именем названа одна из центральных площадей в Сухуме.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20210304/govorit-vystupleniya-Sergeya-Bagapsh-v-mestnykh-i-zarubezhnykh-SMI-Prezident-1026811642.html

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абхазия, сергей багапш, история, политика, общество